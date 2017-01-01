Borsada "doğru tercih" doları katladı

Yatırımcıların yıl boyunca en çok konuştuğu ve hareketlerini en fazla merak ettiği dolar/TL 2016 yılında yüzde 21 değer kazanırken, aynı dönemde Borsa İstanbul'da "doğru" sektöre yatırım yapanlar yüzde 50'yi aşan getiriler elde etti.

Borsa İstanbul'da aralarında spor ve metal ana sanayinin de bulunduğu 7 sektör endeksine dahil olan pay piyasaları ortalama olarak yatırımcısına dolar/TL'den daha fazla kazandırdı.

Borsa İstanbul verilerinden derlenen bilgilere göre, Borsa İstanbul'da bu yıl en çok değer kazanan sektör endeksi yüzde 57,80 ile spor olurken, onu yüzde 52,37 ile metal ana sanayi, yüzde 48,60 ile finansal kiralama ve faktoring izledi. Değer kaybeden 4 sektör endeksi ise sırasıyla yüzde 29,52 ile ulaştırma, yüzde 7,16 ile gıda-içecek, yüzde 5,31 ile ticaret ve yüzde 1,95 iletişim oldu.

Aynı dönemde aralarında holding ve yatırım, inşaat ve taş toprak gibi endekslerin de bulunduğu 18 sektör endeksi yılı yükselişle tamamlarken, ulaştırma, gıda-içecek, iletişim ve ticaret olmak üzere 4 sektör endeksi ise düşüş kaydetti.

12 SEKTÖR, BIST 100'Ü GERİDE BIRAKTI

2016 yılında BIST 100 endeksi önceki yıl kapanışına göre yüzde 8,94 getiri sağladı. Hesaplanan sektör endekslerinden 12'si BIST 100 den daha fazla değer kazanırken, likiditesi ve halka açıklığı yüksek olan bankacılığın da aralarında bulunduğu 10 sektör endeksi ise BIST 100'den daha kötü performans gösterdi.

Spor endeksine dahil şirketlerin hisseleri içerisinde yatırımcısına en çok kazandıran yüzde 123,62 ile Trabzonspor olurken, onu yüzde 85,19 ile Beşiktaş, yüzde 82,80 ile Galatasaray izledi. Fenerbahçe hisselerinin getirisi ise yüzde 4,84 ile sınırlı kaldı.

Metal ana sanayi sektörü içindeki hisseler arasında ise en fazla getiriyi yüzde 120,34 ile Cemaş Döküm Sanayi sağlarken, onu yüzde 81,45 ile Ereğli Demir Çelik ve yüzde 51,32 ile Çemtaş Çelik Makina Sanayi takip etti.

Sektör endeksleri arasında en kötü performansı gösteren ulaştırma endeksine dahil şirketlerin hisseleri içerisinde ise en çok kaybettiren yüzde 32,21 ile Türk Hava Yolları olurken onu, yüzde 29,65 ile Çelebi Hava Servis AŞ ve yüzde 23,76 ile Doco Aktiengesellschaft izledi.

5 YILDIR YATIRIMCISINI SEVİNDİREN 2 SEKTÖR

Sektör endeksleri içinde metal eşya makina sanayi ve sigorta endeksi üst üste 5 yıl, gayrimenkul, bilişim ve kimya endeksleri üst üste 3 yıl değer kazanarak yatırımcısını sevindirmeye devam ederken, ulaştırma ve gıda-içecek endekslerinin ise 2 yıldır değer kaybetmesi dikkati çekti.

Borsa İstanbul'da pay piyasalarının lokomotifi olarak değerlendirilen bankacılık hisseleri 2016'da yatırımcısına ortalama yüzde 8,03 kazandırdı. Bankacılık sektörüne dahil hisselerden yatırımcısına en çok getiriyi yüzde 161 ile Denizbank sağlarken, onu yüzde 65,47 ile Kalkınma Bankası, yüzde 18,97 ile de Akbank takip etti. Yatırımcısına en fazla kaybettiren ise yüzde 29,76 ile Şekerbank, yüzde 10,82 ile Finansbank ve yüzde 8,45 ile Halkbank oldu.

Hisse bazlı bakıldığında ise Borsa İstanbul'daki 502 şirket hissesi içerisinde yatırımcısına 2016 yılında en çok kazandıran hisse yüzde 246'lık primle Tacirler Yatırım Holding olurken, onu yüzde 242'lik getiri ile Lider Faktoring ve yüzde 215 artış ile Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi AŞ takip etti. Aynı dönemde yatırımcısına en fazla kaybettirenler ise yüzde 79,84 ile Anel Telokomünikasyon, yüzde 75,81 ile Menba Holding ve yüzde 74,54 ile Avrupa Yatırım Holding oldu.

Yıllık bazda son 5 yıldır yatırımcısının yüzünü güldüren metal eşya makina sektörüne dahil olan şirketler arasında bu yıl yüzde 133,87'lik getiriyle Bantaş Ambalaj öne çıkarken, onu yüzde 101,95'lik getiri ile Klimasan Klima ve yüzde 70,78 primle Ayes Çelik izledi. Bu endeks içinde aralarında Arçelik, Vestel Elektronik, Tofaş ve Türk Traktör'ünde bulunduğu 15 şirket hissesi 2016 yılında BIST 100 endeksinden daha fazla değer kazandı.