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Fenerbahçe 1 milyar TL değerlenen tek kulüp oldu

Yerel piyasalara ilk bakışımızda, Medipol Başakşehir'in halen olmasa da 4 büyük kulübümüzün BIST'e kote olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye çalıştığını görüyoruz. Ayrıca yükümlülüklerin farklılaştırması boyutunda, Fenerbahçe'nin tahvil enstrümanını kullanması önemli bir aşama. Borsada 3 milyar TL'ye yakın toplam piyasa değeri bulunan kulüplerimiz arasında Fenerbahçe, 1 milyar TL'nin üzerinde değerlenen tek kulüp olarak da dikkat çekiyor. Yabancı yatırımcının ilgisi en çok çeken kulübümüz ise ülkemizi yurtdışında da temsil eden Beşiktaş'ın hisseleri.