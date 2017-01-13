13 Ocak 2017 Cuma, 10:49:23 | Güncelleme: 11:30:02
Süper Lig'in başladığı 19 Ağustos'tan bu yana, hisseleri borsalarda işlem gören futbol kulüplerinin değeri en hızlı artanlar listesinin başında bir Türk takımı yer alıyor. İşte Destek Menkul Değerlerin analizine göre Avrupa'da hisseleri ilk yarı en hızlı artan takımlar...
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1|23
19 Ağustos'ta Adanaspor-Bursaspor maçıyla başlayan Spor Toto Süper Ligi'nin ilk yarısı, 26 Aralık'ta Trabzonspor-Fenerbahçe derbisiyle heyecanı kursağımızda kalacak şekilde tamamlandı. Passolig kart sayısının yıllık %25'e yakın artışla 2,5 Milyonu aştığı ve kulüplerin bilet gelirlerini geçen seneye göre 2'ye katladığı ilk yarıda, Medipol Başakşehir güzel futboluyla 36 puan toplayarak liderliğini ilan etti.
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2|23
Fenerbahçe 1 milyar TL değerlenen tek kulüp oldu
Yerel piyasalara ilk bakışımızda, Medipol Başakşehir'in halen olmasa da 4 büyük kulübümüzün BIST'e kote olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye çalıştığını görüyoruz. Ayrıca yükümlülüklerin farklılaştırması boyutunda, Fenerbahçe'nin tahvil enstrümanını kullanması önemli bir aşama. Borsada 3 milyar TL'ye yakın toplam piyasa değeri bulunan kulüplerimiz arasında Fenerbahçe, 1 milyar TL'nin üzerinde değerlenen tek kulüp olarak da dikkat çekiyor. Yabancı yatırımcının ilgisi en çok çeken kulübümüz ise ülkemizi yurtdışında da temsil eden Beşiktaş'ın hisseleri.
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3|23
Galatasaray hissesi %73,7 değerlendi
BIST denince akla gelen hisse fiyatları analizimizin temel noktasını oluşturuyor. İlk yarının gerçek liderini bulmak için 2016 yılının tümünü değil, 19 Ağustos - 26 Aralık tarihleri arasındaki değerleri göz önünde bulundurmayı değerli buluyoruz. Araştırmamız sonucunda, getiri bazında BIST Süper Ligi'nin ilk yarı lideri %73,7'lik kuvvetli getirisi ile Galatasaray olarak karşımıza çıkıyor.
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4|23
BIST SÜPER LİGİ - İLK YARI PUAN DURUMU
1. Galatasaray
Sunduğu getiri: 73,70%
Piyasa değeri: 671,860,800 TL
Ligdeki sırası: 3
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5|23
2. Fenerbahçe
Sunduğu getiri: 0,70%
Piyasa değeri: 1,086,517,600 TL
Ligdeki sırası: 4
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6|23
3. Beşiktaş
Sunduğu getiri: -1,74%
Piyasa değeri: 945,600,000 TL
Ligdeki sırası: 2
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7|23
4. Trabzonspor
Sunduğu getiri: -10,76%
Piyasa değeri: 276,000,000 TL
Ligdeki sırası: 13
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8|23
BORSA ŞAMPİYONLAR LİGİ - İLK YARI PUAN DURUMU
1. Galatasaray
Sunduğu getiri: 73.70%
Yıllarca ülkemizi yurt dışında başarılı şekilde temsil etmiş Galatasaray, Avrupa'daki borsalara kote olmuş diğer futbol takımları ile genişlettiğimiz 16 takımlık Şampiyonlar Ligi'nde de %73,7'lik getirisi ile ipi göğüslüyor.