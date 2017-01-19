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Hazine'nin 2027 vadeli tahvili kapışıldı!

Hazine 2027 vadeli tahvil ihracında 2 milyar dolarlık satış yaptı. Tahvile toplamda yaklaşık 256 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi

19 Ocak 2017 Perşembe, 11:33:10 Güncelleme: 12:02:23
Hazine Müsteşarlığınca, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde dün gerçekleştirilen 2027 vadeli tahvil ihracı miktarının 2 milyar dolar olduğu bildirildi.

Müsteşarlıktan yapılan açıklamada, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2027 vadeli tahvil ihracı için dün Barclays, Citigroup, Goldman Sachs ve Qatar National Bank'a yetki verildiği anımsatıldı.

Söz konusu ihracın aynı gün sonuçlandığı ve 2 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, ihraç tutarının 23 Ocak 2017'de hesaplara gireceği belirtildi.

Açıklamada, 25 Mart 2027 vadeli tahvilin kupon oranının yüzde 6, yatırımcıya getirisinin ise yüzde 6,15 olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Tahvile toplamda yaklaşık 256 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 49'u ABD, yüzde 26'sı İngiltere, yüzde 11'i Türkiye, yüzde 11'i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 3'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Bu tahville birlikte 2017 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 6 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 2 milyar dolarlık kısmı tamamlanmıştır."

 

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