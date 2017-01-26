BORSA
27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
George Soros
BORSA

Hollanda'nın SPK'sı gizli bilgileri web sitesinde yayınladı

Hollanda piyasalarını düzenleyen kurum AFM, yanlışlıkla aralarında dünyaca ünlü spekülatör George Soros'un da sahibi bulunduğu hedge fonların yatırım kararlarını açık açık gösteren bilgileri web sitesinde yayınladı

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:58:24 Güncelleme: 18:03:12 HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü spekülatör George Soros'un adı yine bir skandala karıştı. Ancak skandalın kaynağı bu kez "Para Sihirbazı" lakaplı George Soros değil. Hollanda'nın SPK'sı AFM, aralarında Soros'un da sahibi bulunduğu hedge fonların tuttukları kısa pozisyonları yanlışlıkla web sitesinde yayınladı.

Hedge fonlar kısa pozisyonları, bir varlığı fiyatının düşmesini bekledikleri zaman alıyorlar.

Salı günü yayınlanan verilere göre Soros, Hollandalı bankacılık devi ING hisselerinde yüzde 0.3 oranında kısa pozisyon açtı.
2012 yılında hayata geçirilen düzenlemeye göre bir şirketin hisselerinin yüzde 0.5'inin üzerinde kısa pozisyon açanlar bunu kamuoyuyla paylaşmak zorunda. Yüzde 0.2'nin üzerinde açılan pozisyonlar için ise piyasa düzenleyeci kurumları bilgilendirme zorunluluğu bulunuyor.

AFM hatasını kabul ederek yatırımcılardan özür diledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Borsada ilk yarının lideri belli oldu
BORSA

Türk takımı Avrupa'nın zirvesine oturdu!
2016'da en fazla artan borsalar
BORSA

İşte 2016'da en fazla artan borsalar!
Borsada "doğru tercih" doları katladı
BORSA

Borsada "doğru tercih" doları katladı
İşte yabancı yatırımcıların 2016 karnesi!
BORSA

Piyasalarda büyük oyun!
Borsa İstanbul'dan Kan Bağışı Kampanyası
BORSA

Borsa İstanbul'da gong, 'Hayat' için çaldı
Emlakta yüksek komisyona son
BORSA

Yüksek komisyona son!
Nasdaq'ta gong Türkiye için çaldı
BORSA

NASDAQ'TA GONG TÜRKİYE İÇİN ÇALDI
Borsada "kör havuz" uygulaması kalkıyor
BORSA

ARTIK KİMİN NE YAPTIĞI GÖRÜLECEK!
Hollanda'nın SPK'sı gizli bilgileri web sitesinde yayınladı
BORSA

HOLLANDA'DA SKANDAL! ORTALIK KARIŞTI...
New York borsası rekorla açıldı
BORSA

NEW YORK BORSASI REKORLA AÇILDI
38 bin kişi 788 bin TL'sini unuttu!
BORSA

HESABINDAKİ 43 BİN 577 TL'Yİ UNUTTU!
Merkez Bankası faize, Fitch nota karar verecek
BORSA

NEFESLER TUTULDU!

Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme