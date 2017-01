S&P Türkiye'nin notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu korurken, not görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdi. Her ne kadar S&P'nin kararının açıklanmasından sonra bazı yorumcular kararın "beklenen" bir karar olduğunu söylese de bugün için beklenti, bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch'in not kararı açıklamasıydı. S&P'den ise bugün bir karar açıklaması beklenmiyordu. Bu nedenle de S&P'nin kararı, sürpirz olarak kabul ediliyor. Kararın etki gücü açısından ise farklı değerlendirmeler mevcut. S&P daha önce Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına çektiği için not görünümünü değiştirmesinin Fitch'in kararı kadar etkili olmayacağı düşünülüyor. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu arasında Türkiye'yi halen yatırım yapılabilir seviyede tutan tek kredi derecelendirme kuruluşu ise bugün açıklayacağı karar öncesinde Fitch Ratings.

S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde teyit edildiğini, not görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e indirildiğini açıkladı.

S&P'den yapılan açıklamada, para politikasının kur ve enflasyon baskılarına cevabının yeterli olmadığı, enflasyon ve kur baskılarının Türkiye'deki şirketlerin ve bankaların finansman gücünü zayıflatarak büyümeyi olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Türkiye ekonomisinin geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,8 daraldığı ifade edilen açıklamada, 2016'da ekonominin yaklaşık yüzde 2 büyüdüğünün tahmin edildiği ve bu sene de ekonomik büyümenin yüzde 2,4 olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

S&P, daha önce açıkladığı 2017 büyüme tahmininde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 büyümesinin beklendiğini belirtmişti.

Açıklamada, Türkiye'nin bütçe açığının 2017-2020 yılları arasında ortalama yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade edildi.

En son Fitch tarafından Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesinin yapıldığı 4 Kasım 2016'dan bu yana Türk lirasının ABD dolarına karşı yüzde 18 değer kaybettiğinin belirtildiği açıklamada, aynı dönemde Türk lirasının avroya karşı da yüzde 15 gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin bu yılki yabancı döviz rezervlerinin yaklaşık 35 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği, bu miktarın cari hesap ödemeleri için 2 ay kapsayabileceği belirtildi.

Türkiye'deki bankaların başarılı şekilde denetlenmeye devam edilmesinin öngörüldüğünün ifade edildiği açıklamada, bankaların sermaye açısından sıkıntı çekmeyeceğinin tahmin edildiğine yer verildi.

Açıklamada, ekonomik büyümenin beklentilerin altında gelişmesi ve bankaların varlıklarının önemli ölçüde bozulması durumunda, Türkiye'nin kredi notunun düşürülebileceği kaydedildi.

DOLAR KARARA NASIL TEPKİ VERDİ?

Dolar kuru, S&P'nin kararının ardından bir süre kararsız seyrini sürdürürken, ilerleyen dakikalarda dolar/TL 3.8730 seviyelerine kadar yükseldi. Ardından gelen satışlarla, dolar kuru tekrar 3.86 seviyelerine geriledi.

Sürpriz karar öncesinde de dolar 3.86 TL seviyelerinde işlem görüyordu.

1 DOLAR NE KADAR OLDU?

1 EURO NE KADAR OLDU?