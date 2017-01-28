Fitch kritik Türkiye kararını açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, merakla beklenen Türkiye kararını açıkladı.

Bir diğer derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam sürpriz bir şekilde kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'negatife' çekmesinin ardından Fitch de Türkiye'nin notunu düşürdüğünü açıkladı.

Fitch, Türkiye'nin BBB- olan ve 'yatırım yapılabilir' kategorisindeki notunu BB+'ya indirdi. Fitch notu düşürürken görünümü negatiften durağana çıkardı.

Böylece Türkiye, 'yatırım yapılabilir' seviyede bulunan son notunu da kaybetmiş oldu. Piyasalardaki genel beklenti de Fitch'in not indirimi yapacağı yönündeydi.

1 DOLAR NE KADAR OLDU?

DOLARIN TEPKİSİ NE OLDU?

Karar öncesinde uluslararası piyasalarda 3.8680 TL'den işlem gören dolar karar sonrası 3.8804 TL'ye çıktı.

Not: BBB- ve Ba3 "Yatırım yapılabilir" kategorisinin en alt basamağıni ifade ediyor. Türkiye'nin kredi notu Fitch'in son kararıyla BBB-'den BB+'ya indi