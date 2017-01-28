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Fitch, Türkiye'nin notunu açıkladı
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Fitch kritik Türkiye kararını açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin uzun vadeli Döviz cinsinden kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir basamak altına indirdi. Not görünümünü negatiften durağana çıkardı

27 Ocak 2017 Cuma, 21:38:28 Güncelleme: 28 Ocak 2017 Cumartesi, 00:47:36 HABERTURK.COM

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, merakla beklenen Türkiye kararını açıkladı.

Bir diğer derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam sürpriz bir şekilde kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'negatife' çekmesinin ardından Fitch de Türkiye'nin notunu düşürdüğünü açıkladı.

Fitch, Türkiye'nin BBB- olan ve 'yatırım yapılabilir' kategorisindeki notunu BB+'ya indirdi. Fitch notu düşürürken görünümü negatiften durağana çıkardı. 

Böylece Türkiye, 'yatırım yapılabilir' seviyede bulunan son notunu da kaybetmiş oldu. Piyasalardaki genel beklenti de Fitch'in not indirimi yapacağı yönündeydi.

1 DOLAR NE KADAR OLDU?

DOLARIN TEPKİSİ NE OLDU?

Karar öncesinde uluslararası piyasalarda 3.8680 TL'den işlem gören dolar karar sonrası 3.8804 TL'ye çıktı.

Not: BBB- ve Ba3 "Yatırım yapılabilir" kategorisinin en alt basamağıni ifade ediyor. Türkiye'nin kredi notu Fitch'in son kararıyla BBB-'den BB+'ya indi

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YORUMLAR 14
  • Misafir 5 dakika önce
    çok kötü doları yastık atında tutanlar var demekki
  • Misafir 6 dakika önce
    Her daim, notumuz artsada artmasada rabbim sonumuzu hayir eylesin
  • Misafir 7 dakika önce
    çinde maaş 1 dolar ama notu a+ bunun gelir seviysiyle hiçbir alakası yok ülke ekonomisinin büyümesiyle alakası var son yıllarda da ülkenin hüzürünü kaçırıp turizm ve ticaret engelleri ülenin büyümesini önledi ama yeniden düzelme başladı allahın izniyle biz isteyelim yeterki başarırız sabak akşam batıyoruz dersenin batmayanmülkeyi batırırsınız.
  • Misafir 8 dakika önce
    iyimi kotumu
  • Misafir 8 dakika önce
    Arakadaslar, Türkiyenin ic pazari cok güclü lütfen dikkat edelim mümkün oldukca türk mali alalim bu cok önemli ital mal almamaya calisalim
  • Misafir 25 dakika önce
    Allah sonumuzu hayretsin..
  • Misafir 27 dakika önce
    Bu yapılanı hak ettik mi yoksa kasti bir durum mu var. Biri aydınlatabilir mi?
  • Misafir 58 dakika önce
    korkuyorum yorum yok
  • Misafir 1 saat önce
    elinizden geleni yapın.. bu milleti yıkamayacaksınız
  • Misafir 1 saat önce
    Türkiye güçlü bir millet Allah'ın izniyle bunları aşar
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