Fitch kritik Türkiye kararını açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, merakla beklenen Türkiye kararını açıkladı.
Bir diğer derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam sürpriz bir şekilde kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'negatife' çekmesinin ardından Fitch de Türkiye'nin notunu düşürdüğünü açıkladı.
Fitch, Türkiye'nin BBB- olan ve 'yatırım yapılabilir' kategorisindeki notunu BB+'ya indirdi. Fitch notu düşürürken görünümü negatiften durağana çıkardı.
Böylece Türkiye, 'yatırım yapılabilir' seviyede bulunan son notunu da kaybetmiş oldu. Piyasalardaki genel beklenti de Fitch'in not indirimi yapacağı yönündeydi.
DOLARIN TEPKİSİ NE OLDU?
Karar öncesinde uluslararası piyasalarda 3.8680 TL'den işlem gören dolar karar sonrası 3.8804 TL'ye çıktı.
Not: BBB- ve Ba3 "Yatırım yapılabilir" kategorisinin en alt basamağıni ifade ediyor. Türkiye'nin kredi notu Fitch'in son kararıyla BBB-'den BB+'ya indi
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Misafir 5 dakika önceçok kötü doları yastık atında tutanlar var demekki00
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Misafir 6 dakika önceHer daim, notumuz artsada artmasada rabbim sonumuzu hayir eylesin00
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Misafir 7 dakika önceçinde maaş 1 dolar ama notu a+ bunun gelir seviysiyle hiçbir alakası yok ülke ekonomisinin büyümesiyle alakası var son yıllarda da ülkenin hüzürünü kaçırıp turizm ve ticaret engelleri ülenin büyümesini önledi ama yeniden düzelme başladı allahın izniyle biz isteyelim yeterki başarırız sabak akşam batıyoruz dersenin batmayanmülkeyi batırırsınız.00
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Misafir 8 dakika önceiyimi kotumu00
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Misafir 8 dakika önceArakadaslar, Türkiyenin ic pazari cok güclü lütfen dikkat edelim mümkün oldukca türk mali alalim bu cok önemli ital mal almamaya calisalim00
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Misafir 25 dakika önceAllah sonumuzu hayretsin..00
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Misafir 27 dakika önceBu yapılanı hak ettik mi yoksa kasti bir durum mu var. Biri aydınlatabilir mi?00
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Misafir 58 dakika öncekorkuyorum yorum yok00
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Misafir 1 saat önceelinizden geleni yapın.. bu milleti yıkamayacaksınız00
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Misafir 1 saat önceTürkiye güçlü bir millet Allah'ın izniyle bunları aşar00