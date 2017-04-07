Borsa ilk işlemlerin ardından yüzde 0.25 kayıpla 88 bin 460 seviyelerine geriledi.

Kapanışa yakın ise 88 bin 550 seviyelerinden işlem gördü.

Anadolu Yatırım araştırma departmanı, Reuters'a yaptığı açıklamada borsanın güne "muhakkak satıcılı bir başlangıç yapmasının" beklendiğini belirterek, "Dolar/TL'deki seyrin endekse yansıması olacaktır. Endeks 88 bin 500 seviyesinin altında kaldığı sürece 87 bin 800'e doğru bir gerileme görebiliriz. Yukarı tarafta ise 89,000 direncini izliyoruz" ifadelerini kullandı.

BIST 100 dünü yaklaşık yüzde 0.4 düşüşle 88 bin 679 seviyesinden kapatmıştı.

Yurt içinde borsa için bugün açıklanacak kritik bir veri bulunmazken, önemli küresel veriler arasında 1130'da İngiltere sanayi üretimi ve 1530'da ABD tarım dışı istihdam verileri bulunuyor.