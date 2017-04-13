Himmet Karadağ: Bir rahatsızlığımız yok

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, piyasa oyuncuları arasında “Herif” olarak bilinen fonun işlemlerinin incelendiğini ve manipülatif bir işleme rastlanmadığını kaydetti. Karadağ, Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede, “Herif’in alımları bir fonun domine ettiği, yüksek frekanslı ve algoritmik işlemlerden oluşuyor” dedi.



İşlemlerde bir suç unsurunun olmadığını belirten Karadağ, şöyle devam etti: “Hisse almış, alma mı diyelim? Dolayısıyla bir rahatsızlığımız yok. Bu fonun geçmişteki işlemlerini inceledik. Sonradan dönüp baktığımızda mantıklı, tutarlı ve kârlı yatırım kararları veriyor” diye konuştu.

Gazete Habertürk