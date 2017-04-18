Akbank hisselerine neler oluyor?

Hisselerin saniyeler içerisinde yüzde 10 artmasıyla birlikte devre kesici uygulaması devreye girdi. Yaklaşık 5 dakika boyunca tahta kapalı kalırken, açılması ile hisse fiyatı 9.23 liraya döndü.

Öte yandan Akbank'taki bu sürpriz hareket endeksi de etkileyerek 92 bin TL sınırına getirdi.

Saat 17.50 itibariyle Akbank hisseleri yüzde 2.41 artışla 9.31 TL'de bulunuyor. BIST 100 de aynı saatlerde yüzde 0.9 artışla 91 bin 471 seviyesinde hareket ediyor.

"NORMAL BİR EMİR GİBİ..."

Yaşanan hareketle ilgili Bloomberg'e konuşan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, ani yükselişin 'şişman parmak' işlemi gibi görünmediğini kaydetti. "İlk tespitlerimiz normal bir emir iletiminin yapıldığı yönünde" diyen Karadağ, "İşlemin yüksek frekanslı işlem olmadığı kesin. Algoritmik işlem gibi de görünmüyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan Şubat ayında da Koç Holding ve Turkcell hisselerinde anlık sert düşüşler yaşanmış ve şirketlerin hisseleri sürekli işlemden çekilip otomatik seans durdurma devreye girmişti. Otomatik seans durdurmanın ardından ise hisselerdeki kayıplar toparlanmış ve normale dönmüştü.

Sonraki günlerde yaşanan bu hareketle ilgili bir açıklama yapan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, aşağı yönlü sert hareketin nedeninin algoritmik işlem kaynaklı olduğunu duyurmuştu.

Karadağ, konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Yanlış kurgulanmış bir algoritmik emir sebebiyle yatırımcı zarar etmiş. Kişiler mantıklı olmayan algoritma ve kurgularla fiyat emri girebiliyor. Zaten devre kesiciler ve diğer mekanizmalarla müdahale ettik. Biz kendi tedbir ve önlemlerimizi alıyoruz, SPK'ya raporluyoruz."

FAT FİNGER (ŞİŞMAN PARMAK) NEDİR

Borsalarda yapılan işlemler sırasında bilgisayarda yanlış bir tuşa basılması sonucu istenen alım ya da satım miktarından çok daha fazlasının gerçekleştirilmesine borsa literatüründe "fat finger" yani şişman parmak işlemi adı veriliyor. Yanlış tuşla yapılan büyük alımlar hisselerde anlık fiyat yükselmelerine yol açarken büyük satışlar ise hisselerde büyük düşüşe yol açabiliyor.