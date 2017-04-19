Borsada popüler diziler ve otomotiv dönemi

Basın mensupları ile bir araya gelen Borsa İstanbul Yönetim Başkanı Himmet Karadağ, gayrimenkul sertifikaları, Borsa İstanbul'un hedefleri ve önümüzdeki dönemki projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

GAYRİMENKUL SERTİFİKALARINI İYİ TANITAMADIK

Borsa İstanbul'daki en yeni enstrüman olan gayrimenkul sertifikalarını çok iyi tanıtamadıklarını ve gelen talebin bu nedenle beklentileri altında kaldığını ifade eden Karadağ, "Önümüzdeki dönemde kapsamlı bir tanıtım kampanyası başlayacak. İlk üründe, ürünün özelliklerini hedef kitleye tam olarak anlatamadık,biraz aceleye geldi. Ülkede çok büyük bir gündem olunca, alt gündemler yeteri kadar ilgi görmüyor. Çünkü ne yaparsanız yapın karşınızda dinlemeye hazır bir kitle bulamıyorsunuz. Herkesin kafası biraz karışık oluyor" dedi.

Kendileri için Körfez ülkelerinin çok önemli bir pazar olduğunun altını çizen Karadağ, bu bölgeye yönelik olarak da road show'lar yapılamadığını söyledi. Ancak bundan sonra aktif bir tanıtım kampanyası düzenleyeceklerini anlatan Karadağ, "İnternet sitesinde üç boyutlu bir görselleştirme yapacağız. Yatırım yapmak isteyen gelsin baksın, gezsin, istediği kadar incelesin. Ürünün özelliklerine en kolay şekilde ulaşılmasını sağlayacağız. Tanıtım kampanyasından sonra Türkiye'den de Ortadoğu'dan da ciddi bir talep bekliyoruz" dedi.

Gayrimenkul sertifikasında şu anda sadece tek bir projenin olduğunu belirten Karadağ, önümüzdeki dönemde yeni projelerle bu alanı zenginleştireceklerini ve yatırımcılara alternatifler sunacaklarını söyledi.

Gayrimenkul sertifikasının en önemli amaçlarından birinin yeni yatırımcıları sermaye piyasalarına çekmek olduğunu belirten Karadağ, son halka arzdan sertifika alan 5 bin kişinin 3 bininin ilk defa hesap açtıran yatırımcı olduğunu vurguladı.

HEDEF 600 MİLYAR DOLAR

Borsada işlem gören hisslerin ve sertifikaların piyasa değerlerinin 76 milyar dolarla istenilen büyüklükten çok uzak olduğunu kaydeden Karadağ, bu rakamı 2023 yılına kadar 600 milyar dolara çıkarmak istediklerini belirtti. Bunun sadece hisselerle olmayacağının altını çizen Karadağ, yeni ve hibrit ürünlerle piyasayı zenginleştireceklerini, tanıtımları da artırarak arzu edilen büyüklüğe ulaşmak istediklerini anlattı.

Planladıkları yeni ürünlerle ilgili de bilgi veren Karadağ, şunları söyledi:

ARABA MODELLERİ VE POPÜLER DİZİLER

"Öncelikle üçüncü havalimanı ve köprüler gibi Türkiye'nin prestij projelerini menkul kıymetleştirmek istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız sürüyor. Örneğin 3'üncü havalimanı çok kârlı ve bunu finansal bir ürün olarak modelleyeceğiz.

Ayrıca borsada araba modeli satacağız. Aslında bono satacağız ama bono o ürüne dönüşebilir olacak. Örneğin bir yatırımcı Fiat Egea'nın üretim projesine ortak olabilecek. Bu tip projeye duyarlı bonolarda sabit bir getiri olabilir. Ya da bono vade sonunda aracı satın almak isteyenler için iskontolu hale dönüşecek.

İsterseniz bononun zaman içerisindeki değer artışından da yararlanabileceksiniz. Bu konuda otomotiv sektörü ile bazı görüşmelerimiz var. Başka sektörlerle de görüşüyoruz ama derinlik çok önemli. Projenin en azından 100 milyon liralık bir proje olması gerekiyor.

Diğer taraftan televizyondaki popüler dizilerin getirisinin paylaşılabileceği bir model üzerinde de çalışıyoruz. Şu anda TRT'de yayınlanan TV dizilerinin halka arzı için görüştüğümüz şirketler var. Örneğin Dirişil Ertuğrul ile görüştük. Ancak burada şöyle bir sorun var; diziler genelde kanallarla kısa süreli anlaşmalar yapıyor. Bizim bu işi modelleyebilmemiz için örneğin 80 bölüm yayınlanabilmesi lazım. İşte o zaman iki yıllık bir bono gibi olacak. Bonoyu alan yatırımcı dönem sonunda belirli bir getiri elde edebilir veya model belirli bir getirinin üzerine ratingler ve yurtdışına satış üzerine de kurulabilir."

TEK ETKİSİ ÖZEL SEKTÖRE KAYMASI

Borsa İstanbul'un Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devrinin tek etkisinin operasyonun kamudan özel sektöre kayması olduğunu anlatan Karadağ, "Daha hızlı karar alabileceğiz; stratejik yol haritamızda değişiklik yok. Varlık fonunda kuruluş aşamasında 200 milyar dolar aktif büyüklük hedefi var, bunu gerçekleştirdik. Yabancı yatırımcıyla konuşurken, işbirliği için belirli finansal büyüklüğün üzerinde olmanızı istiyorlar; TVF sayesinde Körfez, Avrupa, Amerika dahil birçok finansal kurumla konuşabilir oluyoruz. Üçüncü havalimanı projesini finansal bir ürün olarak modelleyip sattığımızda uluslararası sistemde yatırım yapılabilir olacak ve TVF bunun yapılabileceği güzel bir platform" dedi.