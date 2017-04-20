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New York borsası
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New York borsasında "yeni vergi reformu" etkisi!

Yeni vergi reformu tasarısının yakın bir tarihte açıklanacağı duyurulunca, New York borsasında hareketli saatler yaşandı.

20 Nisan 2017 Perşembe, 23:32:19 Güncelleme: 23:38:02

ABD hükümeti, yaptığı duyuruda yeni vergi reformu tasarısının yakın bir tarihte açıklanacağını bildirdi. Yapılan duyurunun ardından New York borsası günü "ralli" yaparak tamamladı.

Hükümetin yaptığı açıklamayı, New York borsası büyük bir hareketlilikle karşıladı. Yaşanan hareketlilikle birlikte endekslerde de "ralli" etkisi görüldü. 

Dow Jones Sanayi Endeksi 174,22 puan (yüzde 0,85) artışla 20.578,71 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 17,67 puan (yüzde 0,76) yükselişle 2.355,84 puandan kapandı.

Öte yandan Nasdaq Teknoloji Endeksi de 53,74 puan (yüzde 0,92) değer kazanarak 5.916,78 puandan günü tamamladı. Bu rakamlara göre, Nasdaq Teknoloji Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin yeni vergi reformu yasa tasarısını "çok yakında" duyuracağını belirtti.

Uzmanlar, yapılacak bir vergi reformunun piyasalar, ABD borsası ve Amerikalı şirketler açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

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