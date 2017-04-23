Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 718 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Borsa İstanbul'da artan yabancı yatırımcı ilgisi ile BIST 100 endeksi 92.423,93 puan ile 22 Mayıs 2013 tarihinden sonra tarihinin en yüksek kapanışını yaparken, kapanış değerleri itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 718 milyar liraya ulaştı.

Borsa İstanbul'da en yüksek piyasa değerine sahip şirket, 41,1 milyar lira ile Koç Holding olurken, onu Garanti Bankası, Akbank ve İş Bankası izledi.

En değerli 10 şirketin toplam piyasa değerleri yılbaşına göre 47,3 milyar lira artarak 285,8 milyar liraya ulaşırken, bu dönemde sıralamada ise çok önemli bir değişiklik olmadığı görülüyor. Borsa İstanbul'un en yüksek piyasa değerine sahip 10 şirketinin toplam değeri 2016 yılı kapanışı itibarıyla 238,5 milyar lira düzeyindeydi.

BIST 100 endeksinin tarihi zirvesini gördüğü 22 Mayıs 2013'te borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 657 milyar lira seviyesindeydi. O tarihten bu yana en yüksek piyasa değerine sahip 10 şirket incelendiğinde, Koç Holding'in 5'inci sıradan ilk sıraya yükselmesi dikkati çekerken, Halkbank, Yapı Kredi ve Anadolu Efes'in "en büyük 10" listesindeki yerini kaybettiği, bu şirketlerin yerini Enka İnşaat, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik'in aldığı görülüyor.

"REFERANDUM SONRASI GÜÇLÜ HİKAYESİ OLAN BİR TÜRKİYE VAR"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği (SPYD) Başkanı Arif Ünver, Borsa İstanbul'da son dönem yaşanan tarihi yükselişin ardından işlem gören firmaların toplam piyasa değerinin 718 milyar TL (198 milyar dolar) seviyelerine kadar yükseldiğini bildirdi.

2007 yılının ekim ayında dolar bazında Borsa İstanbul’da var olan şirketlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık olarak 550-600 milyar dolar civarında olduğunu hatırlatan Ünver, “2007 yılında piyasamızda yerli yabancı oranı bugünden çok farklı değildi. Gerçekleşen referandum sonrası güçlü hikayesi olan bir Türkiye var. Yönetsel anlamda daha hızlı karar alabilen bir mekanizma ile yapısal reformların hızlı adımlarla realize edileceği beklentisi Türkiye’ye güçlü bir hikaye desteğini de gündeme getirecektir.” diye konuştu.

Ünver, bu noktadan hareketle gelecek 5-10 yıllık dilimde Borsa İstanbul’da var olan şirketlerin toplam piyasa değerinde dolar bazında 3 veya 4 katlık bir artış potansiyelinin olduğunu söyledi.

Tasarruf sahiplerinin hisse senedi yatırımlarını 5-10 yıllık dilimi kapsayacak şekilde planlamalarının uygun gözüktüğünü dile getiren Ünver, “Artık güçlü bir hikayesi olan, dolar bazında varlık fiyatları ucuz olan bir Türkiye var. Özellikle bireysel yatırımcıların daha uzun yatırım planları yaparak bu potansiyelden faydalanmaları gerektiği kanaatindeyim.” ifadesini kullandı.