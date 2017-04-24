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24 NİSAN 2017
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Borsada rekora 143 puan kaldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yükselişle başladı. Endeks şu ana kadar en yüksek 93 bin 255 puana ulaşırken, 22 Mayıs 2013'te gördüğü 93 bin 398 puana da çok yaklaşmış oldu.

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:05:29 Güncelleme: 12:28:52 AA

Endeks 143 puan daha artarsa tarihi rekorunu kırmış olacak.

Geçen haftanın son işlem gününe artışla başlayan ve 92 bin 909 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri verse de günü yüzde 0.42 artarak 92 bin 424 puan ile tamamlamış ve tarihinin en yüksek ikinci kapanışını gerçekleştirmişti.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında yoğun veri gündeminin bulunduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı, nisan ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanımı verilerinin izleneceğini kaydetti.

Endeksin 92 bin puanın üzerinde kaldığı sürece hedeflerinin 93 bin 398 zirvesi ve 95 bin seviyeleri olacağını ifade eden analistler, olası geri çekilmelerde ise 91 bin seviyesinin destek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 4 dakika önce
    bu yukselisler devam edecek..
  • Misafir 8 dakika önce
    2013 teki rekordan sonra gezi eylemleri başlamıştı zaten
  • Misafir 12 dakika önce
    Sabredin biraz daha neler olacak bir bilseniz. ..
  • Misafir 22 dakika önce
    reel piyasa evet diyor.
  • Misafir 30 dakika önce
    AKARYAKIT FİYATLARINA NE ZAMAN YANSIYACAK !!!
  • Misafir 50 dakika önce
    bunun için evet dedik anlamayanlara anlasın
  • Misafir 53 dakika önce
    yüz bini göreydik iyiydi. ay çok hissem var :D
  • Misafir 58 dakika önce
    elhamdülillah .
  • Misafir 1 saat önce
    Allah utandırmasın maşallah
  • Misafir 1 saat önce
    haydi bakalim
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