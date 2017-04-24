Borsada rekora 143 puan kaldı

Endeks 143 puan daha artarsa tarihi rekorunu kırmış olacak.

Geçen haftanın son işlem gününe artışla başlayan ve 92 bin 909 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri verse de günü yüzde 0.42 artarak 92 bin 424 puan ile tamamlamış ve tarihinin en yüksek ikinci kapanışını gerçekleştirmişti.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında yoğun veri gündeminin bulunduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı, nisan ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanımı verilerinin izleneceğini kaydetti.

Endeksin 92 bin puanın üzerinde kaldığı sürece hedeflerinin 93 bin 398 zirvesi ve 95 bin seviyeleri olacağını ifade eden analistler, olası geri çekilmelerde ise 91 bin seviyesinin destek konumuna gelebileceğini dile getirdi.