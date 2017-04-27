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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 artışla 94.698,43 puandan başladı

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:25:56 Güncelleme: 10:27:02 AA

Açılışta BIST 100 endeksi 176,08 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,02 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 2,65 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,37 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı ile gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 95,038,98 puanı gördü. Bu seviyelerde etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçen endeks, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,12 azalışla 94.522,34 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde PPK faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını, yurt dışında ise ABD'de MBA mortgage başvuruları ile ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformuna ilişkin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile ABD'deki yoğun veri akışının izleneceğini kaydetti.

ABD'de, Donald Trump'ın yeni vergi tasarısı ve bütçe ile ilgili gelişmelerin, küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 ve 97.700 seviyelerinin direnç, 92.400 seviyesinin destek konumuna geldiğini belirtti.

 

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