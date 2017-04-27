Borsa İstanbul 95.196 puanı gördü

Referandum sonrası rekor kıran Borsa İstanbul, 95.196 puanı görerek yeni bir tarihi zirveye daha imza attı.

GÜNÜN İLK YARISINI ARTIŞLA TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 94.906,97 puandan girdi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 384,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,33 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,65 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin basın toplantısı ile ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç, 92.400 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.

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