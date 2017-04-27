BORSA
27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
borsa istanbul
BORSA

Borsa İstanbul 95.196 puanı gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında artışa geçerek, 95 bin 196 seviyesine ulaştı

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:40:41 Güncelleme: 15:46:40 DHA

Referandum sonrası rekor kıran Borsa İstanbul, 95.196 puanı görerek yeni bir tarihi zirveye daha imza attı. 

GÜNÜN İLK YARISINI ARTIŞLA TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 94.906,97 puandan girdi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 384,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,33 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,65 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin basın toplantısı ile ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç, 92.400 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.

Ayrıntılar geliyor...

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
BORSA

Borsada büyük rekor geldi
New York borsasında "yeni vergi reformu" etkisi!
BORSA

New York borsasında "ralli" etkisi!
Borsada popüler diziler ve otomotiv dönemi
BORSA

Borsaya geliyor...
Akbank hisselerine neler oluyor?
BORSA

Akbank hisselerinde çok şaşırtan hareket
Dolarda "keriz silkeleme" operasyonu
BORSA

Dolarda gece yarısı keriz silkeleme operasyonu
Merkez Bankası menkul kıymet istatistiklerini açıkladı
BORSA

Yabancının borsaya ilgisi devam ediyor
BIST 100 endeksi yeni bir rekor daha kırdı
BORSA

BORSA REKORA DOYMUYOR
Borsa güne yükselişle başladı
BORSA

YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR
BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu 94.634,91 puana taşıdı
BORSA

BORSA GÜNÜ REKORLA KAPATTI
Borsa İstanbul Başkanı Karadağ'dan önemli açıklamalar
BORSA

"SERMAYE PİYASALARINA BAHAR GELECEK"
Borsada rekora 43 puan kaldı
BORSA

SADECE 43 PUAN KALDI
Borsa İstanbul 95.196 puanı gördü
BORSA

BORSA REKOR YENİLEDİ
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme