183 borsa şirketinin ilk çeyrekte kârı 5 milyar TL arttı

Habertürk Gazetesi'nden Sefer Yüksel'in haberine göre, Türkiye ekonomisi ve şirketler, ‘kâbus’ gibi geçen 2016 yılının ardından, referandum belirsizliği ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde 2017 yılına girmişti. Ancak borsaya kote şirketlerin şu ana kadar açıkladıkları ilk çeyrek bilançolarında olumsuz senaryoların gerçekleşmediği görülüyor.

Hatta öyle ki, şuana kadar bilançolarını açıklayan 183 borsa şirketinin toplam kârları geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında “Allah bereket versin” demek gerekiyor.

Şöyle ki, aralarında Borsa İstanbul’un ve Türkiye ekonomisinin en önemli kurumlarının da bulunduğu 183 şirketin toplam kârı 2016 yılının ilk çeyreğinde 8 milyar 32 milyon TL seviyesindeydi. Aynı şirketlerin bu yılın ilk çeyreğindeki toplam kârı ise yüzde 59.3, yani 5 milyar TL artış ile 12.8 milyar TL’yi aştı.

50 ŞİRKETİN İLK ÇEYREK KÂRI 12.6 MİLYAR TL

Hiç kuşkusuz bu şirketler arasında geçen yılın aynı dönemine göre kârı azalan ya da zarar eden şirketler de bulunuyor. Ancak toplam kârlardaki artış, temkinli girilen 2017 yılına göre oldukça dikkat çekici seviyede. Bu noktada şu ana kadar en yüksek kâr açıklayan ilk 50 şirkete bakmak genel tabloyu anlamak açısından daha faydalı görünüyor. Çünkü, şu

ana kadar açıklanan 12.8 milyar TL’lik kârın, 12.6 milyar TL’lik kısmı söz konusu bu 50 şirketin kârı. Yani, geri kalan

133 şirketin kârı tabloyu sadece 200 milyon TL civarında değiştiriyor. Öte yandan tablodaki 50 şirket, 400’ün üzerinde şirket bulunan Borsa İstanbul’un en büyük şirketleri konumunda.

İLK 50 ŞİRKETİN 35’İ KÂRINI ARTIRDI

İlk 50 şirketin toplam kârının geçen yılın aynı dönemi 7.5 milyar TL olduğu göz önüne alındığında, yaşanan yüzde 66.2’lik kâr artışı göz kamaştırıcı cinsten.Öte yandan, 183 şirketin 133 tanesi bu yılın ilk çeyreğinde kâr açıklarken, 50 tanesi ise zarar açıkladı.

En yüksek kâr açıklayan 50 şirket arasında, geçen yıl zarar açıklayan 4 şirket ise bu yıl yüksek kâr açıklamayı başardı. Bu şirketlerden 35’i geçen yıla göre kârlarını artırırken, 15 tanesinin ise kârı geçen yıla kıyasla azaldı.183 borsa şirketi içinde 103 şirketin kârı geçen yılın aynı dönemine göre düşüş sergiledi. Ancak bu şirketlerin büyük çoğunluğunun bilançoları küçük olduğu için toplam kârlılıktaki tabloyu olumsuz yönde etkilemedi.

İLK ÇEYREKTE EN YÜKSEK KÂR FİNANS SEKTÖRÜNDEN GELDİ

2017 yılının ilk çeyreğinde en yüksek kâr bankalardan geldi. Öyle ki, listede ilk 10’da 7 banka yer alıyor. Geçen yılın ilk çeyreğine göre kârını yüzde 69.5 artırarak 1.6 milyar TL kâr açıklayan İş Bankası listede ilk sırada yer alırken, 1.5 milyar kâr ile Garanti Bankası ikinci sırada yer alıyor.

İlk 10’daki diğer şirketler ise Ereğli, TÜPRAŞ, Park Elektrik ve Turkcell. Bu şirketler arasında geçen yıla göre kârı azalan tek şirket Turkcell oldu. Geçen yıl ilk çeyrekte 1.3 milyon TL zarar açıklayan Park Elektrik ise bu yıl açıkladığı 491.2 milyon TL kâr ile ilk 10’da zarardan kâra dönen tek şirket.