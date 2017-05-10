borsa
BORSA

Borsa tüm zamanların rekorunu kırdı

BIST 100 endeksi yüzde 1,59 yükselerek 95.323,38 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:02:28 Güncelleme: 09:07:41 AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,59 yükselerek 95.323,38 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.490,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,69, holding endeksi yüzde 1,31 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,31 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,98 ile bilişim oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle yükselişe geçti. Özellikle banka sektörü hisselerinde yoğunlaşan alımlarla analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.000 puanın üzerine çıkan endeks, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekoru olan 95.358,76 puana yaklaşsa da bu seviyeyi aşamadı.

Analistler, küresel piyasalardaki iyimser havanın devam ettiğini, Avrupa borsalarındaki yükselişlere ek olarak ABD'de Nasdaq teknoloji endeksinin de tarihi zirvesine çıktığını kaydetti.

Yarın Çin'de enflasyon ve ABD'de dış ticaret verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini dile getiren analistler, BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi olan 95.358,76 seviyesinin önemli direnç, 92.900 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fibabanka'nın tahvil ihracına 2.5 kat fazla talep
BORSA

Fibabanka'nın tahvil ihracına 2.5 kat fazla talep
Borsa güne rekorla başladı
BORSA

Bir rekor daha kırıldı!
Borsa İstanbul Başkanı Karadağ'dan önemli açıklamalar
BORSA

"Sermaye piyasalarına bahar gelecek"
Borsada rekora 43 puan kaldı
BORSA

Sadece 43 puan kaldı
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
BORSA

Borsada büyük rekor geldi
New York borsasında "yeni vergi reformu" etkisi!
BORSA

New York borsasında "ralli" etkisi!
183 borsa şirketinin ilk çeyrekte kârı 5 milyar TL arttı
BORSA

BEREKET VERSİN!
BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu 94.634,91 puana taşıdı
BORSA

BORSA GÜNÜ REKORLA KAPATTI
Borsa tüm zamanların rekorunu kırdı
BORSA

BORSA REKORUNU YENİLEDİ
BIST 100 endeksi yeni bir rekor daha kırdı
BORSA

BORSA REKORA DOYMUYOR
Borsa İstanbul 95.196 puanı gördü
BORSA

BORSA REKOR YENİLEDİ
Borsa rekorunu yeniledi, dolar yılın en düşüğünde
BORSA

BORSADA TÜM ZAMANLARIN REKORU GELDİ
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme