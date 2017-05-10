Borsa tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,59 yükselerek 95.323,38 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.490,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,69, holding endeksi yüzde 1,31 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,31 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,98 ile bilişim oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle yükselişe geçti. Özellikle banka sektörü hisselerinde yoğunlaşan alımlarla analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.000 puanın üzerine çıkan endeks, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekoru olan 95.358,76 puana yaklaşsa da bu seviyeyi aşamadı.

Analistler, küresel piyasalardaki iyimser havanın devam ettiğini, Avrupa borsalarındaki yükselişlere ek olarak ABD'de Nasdaq teknoloji endeksinin de tarihi zirvesine çıktığını kaydetti.

Yarın Çin'de enflasyon ve ABD'de dış ticaret verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini dile getiren analistler, BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi olan 95.358,76 seviyesinin önemli direnç, 92.900 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.