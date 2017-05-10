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Borsadan bir rekor daha

Borsa İstanbul 100 endeksi sabah saatlerinde kırdığı rekorunu 96 bin 14 puanla tazeledi. Böylece BIST 100 Endeksi tarihinde ilk defa 96 bin puanın üzerini görmüş oldu.

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:05:04 Güncelleme: 16:10:57

Dün günü kapanış rekoru ile tamamlamasının ardından güne yüzde 0,22'lik düşüşle başlayan borsa, daha sonra yönünü tekrar yukarı çevirdi. Günün ilk yarısında 95 bin 437 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 95 bin 289 puandan girdi.

İkinci yarısında alımlarla yükselişine devam eden endeks yüzde 0.7 artışla 96 bin 14 puana ulaştı ve yeni bir rekor geldi. 

DOLARDA DÜŞÜŞ VAR

Dolar ise dünkü yükselişin ardından bugün düşüş yönünde hareket ediyor. Sabah saatlerinde 3.61-3.62 TL aralığına sıkışan dolar kuru öğleden sonra 3.59 TL seviyesinin altına kadar geriledi. 

 

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