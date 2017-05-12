Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 172.46 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0.23, holding endeksi yüzde 0,06 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0.54 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 0.41 ile gıda, içecek oldu.

Dün, 96.491.03 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, dünya borsalarındaki satış dalgasının etkisiyle düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1.12 değer kaybıyla 95.114.06 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde sanayi üretimi ile ABDde enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 ve 92.900 seviyelerinin destek, 96.500 ve 97.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.