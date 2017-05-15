Mavi Jeans
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Mavi Jeans yüzde 50 hissesini halka arz ediyor

Geçtiğimiz günlerde halka arz için SPK'ya başvuran Mavi Jeans'in ne kadarlık hissesini satacağı belli oldu. Bünyesinde Mavi markasını bulunduran Mavi Giyim Sanayi, yaklaşık yüzde 50 hissesini Borsa İstanbul'da halka arz etme kararı aldığını duyurdu.

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:30:38 Güncelleme: 10:33:17

Bu halka arzın yılın en büyük halka arzı olması bekleniyor. 

Mavi Giyim'den yapılan açıklamada, Turkven'in yönettiği Turkish Private Equity Fund II ile Akarlı ailesinin sahip olduğu Blue International Holding B.V.'ye ait yaklaşık yüzde 50 hissenin halka arza konu olacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, gelen talebe bağlı olarak sermayenin yüzde 15'i aşmayacak şekilde ek hisse de halka arz edilebilecek.

Halka arz yurtdışı kurumsal yatırımcılar ile yurtiçi kurumsal ve bireysel yatırımcılara yönelik olacak.

Açıklamada, şirketin sermayesine ilişkin bir bilgi yer almazken; Mavi Giyim'in 2016 mali yılında konsolide gelirleri 1.3 milyar lira, faiz, amortisman, vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise 170.2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Halka arzın global koordinatörü Goldman Sachs olarak belirlenirken, yurtdışı talep Goldman Sachs ve BofA Merrill Lynch tarafından toplanacak. Yurtiçinde ise koordinatörlüğü İş Yatırım üstlenecek.

 

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