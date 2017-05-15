İş Bankası, Sendikasyon Kredisi
BORSA

İş Bankası sendikasyon kredisi kullandı

Türkiye İş Bankası 296 milyon dolar ve 989.5 milyon euro tutarında 367 gün vadeli dış ticaret finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:28:31 Güncelleme: 14:32:43 AA

İş Bankasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında bankanın 296 milyon dolar ve 989.5 milyon euro tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyetinin; dolar dilimi için Libor+yüzde 1.45, euro dilimi için Euribor+yüzde 1.35 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Borsa tüm zamanların rekorunu kırdı
BORSA

Borsa rekorunu yeniledi
183 borsa şirketinin ilk çeyrekte kârı 5 milyar TL arttı
BORSA

Bereket versin!
Fibabanka'nın tahvil ihracına 2.5 kat fazla talep
BORSA

Fibabanka'nın tahvil ihracına 2.5 kat fazla talep
Borsa rekorunu yeniledi, dolar yılın en düşüğünde
BORSA

Borsada tüm zamanların rekoru geldi
Borsa İstanbul 95.196 puanı gördü
BORSA

Borsa rekor yeniledi
Borsa güne yükselişle başladı
BORSA

Yükseliş devam ediyor
Borsa güne yükselişle başladı
BORSA

BORSADA SON DURUM NEDİR?
Mavi Jeans yüzde 50 hissesini halka arz ediyor
BORSA

AÇIKLANDI... MAVİ JEANS'TEN ÇOK ÖNEMLİ HAMLE
İş Bankası sendikasyon kredisi kullandı
BORSA

989.5 MİLYON EURO DEĞERİNDE
Borsa İstanbul güne rekor seviyesinden başladı
BORSA

BORSA GÜNE REKORLA BAŞLADI
Borsa rekora devam ediyor
BORSA

BORSA BUGÜN DE REKORLA KAPANDI
Borsadan bir rekor daha
BORSA

BORSADAN BİR REKOR DAHA
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme