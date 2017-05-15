İş Bankası sendikasyon kredisi kullandı

İş Bankasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında bankanın 296 milyon dolar ve 989.5 milyon euro tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığı bildirildi.



Açıklamada, dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyetinin; dolar dilimi için Libor+yüzde 1.45, euro dilimi için Euribor+yüzde 1.35 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

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