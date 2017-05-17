Borsa rekorlara devam ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş eğilimine karşın banka hisseleri öncülüğünde 96.629,15 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Günün ilk yarısında gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar ve avro karşısındaki değer kayıplarının negatif etkisiyle yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, öğleden sonra banka hisselerinde güçlenen alımlarla yükselişe geçti.

Endeks, 96.629,15 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi sonrasında saat 15.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 96.400 seviyelerinde dengelendi. Bankacılık endeksi ise yaklaşık yüzde 1 yükselerek 163.682 puanı görmesinin ardından şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 163.200 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili tedirginliklerin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını, bunun da gelişmekte olan ülke para birimlerine satış getirdiğini ifade etti. Buna bağlı olarak sabah saatlerinde 3,5688'i gören dolar/TL'nin yükselişinin sınırlı kalması ve 3,55'in hemen altında dengelenmesinin, Borsa İstanbul'da alımların güçlenmesine neden olduğunu belirten analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 96.500 direncini kırabilmesi durumunda 97.700 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade ederek, dolar bazında endeksin hala çok önemli bir getiri potansiyeli olduğunu vurguladı.

BIST 100 endeksi dolar bazında 27.200 puan ile Temmuz 2016 seviyelerinde bulunurken, tarihi zirvesi Kasım 2010'daki 51.070 seviyesinde seyrediyor.