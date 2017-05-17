Türkiye'de indirim mağazacılığı yapan BİM Birleşik Mağazalar, ortağı Mustafa Latif Topbaş elinde bulundurduğu yüzde 14.78'lik borsaya kapalı olan paylarını 2 milyar 737 milyon 496 bin 512 liraya sattı. Satış işlemi hisse başına 61 TL'den gerçekleşti. Bu satışla Mustafa Latif Topbaş'ın BİM'de payı kalmadığı kaydedildi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle: "16.05.2017 tarihinde, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'ndeki yüzde 14,78'lik sermaye oranına tekabul eden 44 milyon 876 bin 992 adet halka kapalı paylarımın tamamını yine şahsımın kontrolü altında olan Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne borsa dışından 61,00 TL birim fiyattan satmış bulunmaktayım. Satış sonrası Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nde doğrudan payım kalmamıştır".

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Ayrıca KAP'a yapılan diğer açıklamada şu ifadelere yer verildi: "16.05.2017 tarihinde Bim Birlesik Mağazalar A.S. sermayesinin %14,78'ine tekabul eden 44 milyon 876 bin 992 adet halka kapalı payları, Mustafa Latif Topbas'tan 61,00 TL birim fiyattan borsa dışından satın alınmıştır. Şirketimiz Mustafa Latif Topbas'ın kontrolünde yönetilmektedir".