BİM
BORSA

Mustafa Latif Topbaş BİM'deki hisselerini sattı

BİM'in şirket ortağı Mustafa Latif Topbaş, elinde bulundurduğu yüzde 14.78'lik halka kapalı payını, 2 milyar 737 milyon TL'ye kendi şirketi Merkez Bereket Gıda Sanayi'ne sattı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:41:20 Güncelleme: 18:02:36

Türkiye'de indirim mağazacılığı yapan BİM Birleşik Mağazalar, ortağı Mustafa Latif Topbaş elinde bulundurduğu yüzde 14.78'lik borsaya kapalı olan paylarını 2 milyar 737 milyon 496 bin 512 liraya sattı. Satış işlemi hisse başına 61 TL'den gerçekleşti. Bu satışla Mustafa Latif Topbaş'ın BİM'de payı kalmadığı kaydedildi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle: "16.05.2017 tarihinde, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'ndeki yüzde 14,78'lik sermaye oranına tekabul eden 44 milyon 876 bin 992 adet halka kapalı paylarımın tamamını yine şahsımın kontrolü altında olan Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne borsa dışından 61,00 TL birim fiyattan satmış bulunmaktayım. Satış sonrası Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nde doğrudan payım kalmamıştır".

KENDİ ŞİRKETİ

Ayrıca KAP'a yapılan diğer açıklamada şu ifadelere yer verildi: "16.05.2017 tarihinde Bim Birlesik Mağazalar A.S. sermayesinin %14,78'ine tekabul eden 44 milyon 876 bin 992 adet halka kapalı payları, Mustafa Latif Topbas'tan 61,00 TL birim fiyattan borsa dışından satın alınmıştır. Şirketimiz Mustafa Latif Topbas'ın kontrolünde yönetilmektedir".

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Borsa rekora devam ediyor
BORSA

Borsa bugün de rekorla kapandı
Borsadan bir rekor daha
BORSA

Borsadan bir rekor daha
Borsa tüm zamanların rekorunu kırdı
BORSA

Borsa rekorunu yeniledi
183 borsa şirketinin ilk çeyrekte kârı 5 milyar TL arttı
BORSA

Bereket versin!
Fibabanka'nın tahvil ihracına 2.5 kat fazla talep
BORSA

Fibabanka'nın tahvil ihracına 2.5 kat fazla talep
Borsa rekorunu yeniledi, dolar yılın en düşüğünde
BORSA

Borsada tüm zamanların rekoru geldi
Borsa rekorlara devam ediyor
BORSA

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Borsa güne yükselişle başladı
BORSA

BORSADA SON DURUM NEDİR?
Borsa İstanbul güne rekor seviyesinden başladı
BORSA

BORSA GÜNE REKORLA BAŞLADI
Mavi Jeans yüzde 50 hissesini halka arz ediyor
BORSA

AÇIKLANDI... MAVİ JEANS'TEN ÇOK ÖNEMLİ HAMLE
Borsa haftaya yükselişle başladı
BORSA

YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR
Mustafa Latif Topbaş BİM'deki hisselerini sattı
BORSA

TÜM HİSSELERİNİ KENDİ ŞİRKETİNE SATTI
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme