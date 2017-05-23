Borsa İstanbul 96.750 seviyesinde

Borsa İstanbul'da, bu ay rekor üstüne rekor kıran BIST 100 endeksi, dün tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, bugün de gün içinde gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Son 5 aydır yükseliş trendinde hareket eden ve mayısta da bu trend içindeki hareketini devam ettiren BIST 100 endeksi, rekorlara doymuyor. Dün kapanış rekorunu 96.400,03 puana taşıyan BIST 100 endeksi, bugün de 96.750,52 puan ile tüm zamanların gün içi en yüksek seviyesine çıktı.

Uzmanlar, borsadaki yükselişin devam edebileceğini ifade ederek, ilk hedef olan 98.000'in aşılması durumunda 100.000 psikolojik direncinin hedefe gireceğini belirtiyor.

A1 Capital Menkul Değerler Araştırma Direktörü Belgin Maviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, endeksin teknik açıdan 2007'den beri kanal içindeki hareketine devam ettiğini, zaman zaman geri çekilmeler görülse de, döviz kurlarındaki gerilemeye karşın bugüne kadar bu kanalın direnci konumunda olan 96.500'ü geçemediğini söyledi.

Maviş, yurt içinde ve dışında piyasaların yükselişini baskılayan nedenler olduğuna dikkati çekerek, yurt dışında, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığı ve politikalarına ilişkin belirsizlikler, jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım süreci ve Avrupa'daki siyasi belirsizliklerin öne çıktığını, yurt içinde ise olası kabine değişikliği ve ekonomi yönetiminin tedirginliğe neden olan konuların başında geldiğini bildirdi.

"ENDEKSİN 100.000'İN ÜZERİNİ GÖRME İHTİMALİNİ YILIN BAŞINDAN BU YANA SAVUNUYORUM"

Belgin Maviş, piyasalar açısından asıl önemli konunun Trump'ın görevden alınma ihtimali olduğunu belirterek, Trump'ın, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'i görevden alması sonrası koltuğunu kaybedebileceği korkusunun arttığını, bunun da piyasaları olumsuz etkilediğini söyledi.

Yurt içi gündeminde AK Parti Kongresi sonrası olası kabine revziyonunun piyasaların odak noktasına yerleştiğine işaret eden Maviş, güçlü kabine ve güçlü bir ekonomi yönetiminin piyasaların hoşuna gideceğini, bu hikaye ile BIST 100 endeksinin 96.500'ün üzerinde kalıcı olabileceğini bildirdi.

Endeksin 100.000'in üzerini görme ihtimalini yılın başından bu yana savunduğunu ifade eden Maviş, şöyle devam etti:

"Burası önemli bir psikolojik direnç ama bu seviyeden önce 98.300-98.700 bandı, endeksin satışlarla karşılaşabileceği bir seviye olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin ve BIST 100 endeksinin bundan sonraki dönemde hikayesi, güçlü ekonomi yönetimi ve önemli reformlar olacaktır. Bugüne kadar zor dönemde gelen teşvikler ekonomiye can suyu oldu. Bundan sonrasında reformlar öne çıkmalı."

"ENDEKSTEN SIFIR ATMAK YATIRIMCI PSİKOLOJİSİNİ RAHATLATIR"

A1 Capital Menkul Değerler Araştırma Direktörü Maviş, endeksten sıfır atmanın ilk etapta değil ancak endeksin 100.000'in üzerine yerleşmesi durumunda iyi olacağını belirterek, bunun hem teknik açıdan sadeleşme olacağını hem de yatırımcı psikolojisini rahatlatacağını söyledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı, gelecek günlerde yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı NATO Zirvesi'nin kısa vadede takip edilecek gündem maddeleri olduğunu bildiren Maviş, zirveden AB ile ilgili sıcak mesajlar gelmesi durumunda TL varlıkların pozitif etkileneceğini ve endeks üzerindeki satış baskısının azalacağını kaydetti.

"ENDEKSİN GİDECEK YERİ VAR"

İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu da açıklanan ilk çeyrek bilançoların ardından endekste ağırlığı olan şirketlerde hedef fiyatların yukarı yönlü revize edildiğini, bu durumun yeni bilanço beklentileri oluştururken aynı zamanda endekste yukarıda yeni alanlar yarattığını söyledi.

Turşucu, gelişen ülkelere yönelik pozitif rüzgarın devam etmesinin endeks için olumlu olduğunu ifade ederek, "Hükümetin referandum sonrasında erken seçim beklentilerini boşa çıkarması ve reformist bir söylem içerisinde olması endeks için olumlu oldu. Bu piyasalar için önemliydi. Bu nedenlerden dolayı endeksin gidecek yeri var diye düşünüyoruz." dedi.

Dolar bazında 2.73 sent seviyelerine karşılık gelen 98.000 seviyesinin ilk hedef olabileceğini, bu seviyenin de geçilmesi durumunda 100.000 psikolojik direncinin test edilebileceğini belirten Turşucu, devamla şu görüşleri dile getirdi:

"Dolar bazında endekste, hala düştüğü yerlerden toparlanma eğilimi görülüyor. Yukarıda gidecek yeri oldukça yüksek. Ancak daha üst seviyeler için mevcut rüzgarın devam etmesi gerekli. Önümüzdeki dönemde içeriden daha çok, küresel rüzgarlar daha fazla etkili olacak görünüyor. ABD piyasalarında Trump kaynaklı endişelerin yeniden yükselip yükselmeyeceği önemli olacak. New York borsasındaki herhangi bir satış dalgası küresel piyasalar için çok büyük bir risk olacaktır. Fed’in piyasalar için bir risk faktörü olduğunu artık düşünmüyorum."

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin petrol konusundaki tavırlarının da önemli olacağını vurgulayan Turşucu, petrol fiyatlarında oluşabilecek sert düşüşlerin de piyasaları olumsuz etkileyebileceğini söyledi.