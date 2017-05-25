Koç ve Sabancı ailelerinden hisse satışı

Dün akşam satışla ilgili ilk haber Koç Ailesi'nden geldi. Bloomberg'in haberine göre, Koç Ailesi, Koç Holding'te hızlandırılmış ön talep yoluyla 107 milyon adet hisse satışı için işlem başlattı. Satış için yalnızca Citi yetkilendirildi.

Koç Holding'den bu sabah gelen açıklamada ise, 1 TL nominal değerli pay için satış fiyatının 15,87 TL olarak belirlendiği ifade edildi. Buna göre 107 milyon adet hissenin ederi 1.7 milyar TL olacak.

Koç Holding'in tamamının yüzde 68,51'ine sahip olan Aile'nin bu satışını gerçekleştirecek olan üyeleri arasında Mustafa Koç, Suna Kıraç, Ömer Koç, Ali Koç ve Caroline Koç bulunuyor.

Satıştaki hisseler, Aile'nin toplam hisselerinin yüzde 6,16'sına denk geliyor. Koç Holding'in ise yüzde 4,22'si.

SABANCI DA SATIYOR

Koç'tan sonra Sabancı Ailesi de yaklaşık 100 milyon dolar değerinde Sabancı Holding hisse satışında bulundu. Açıklamayı Ünlü&Co yaptı.

Bloomberg'e yapılan açıklamaya göre Sabancılar hisseleri Çarşamba günü kapanışa göre yüzde 4 iskontolu sattı. Satış 21 uluslararası kurumsal yatırımcıya yapıldı.

Hisselere yatırımcılarından 1,8 katı talep geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Koç ailesi'nin hisse satışı ile ilgili haberlere yönelik bu sabah Rahmi Koç adına KAP'a resmi bir açıklama yapıldı: Açıklama şöyle:

"Bazı Koç Ailesi üyeleri ile birlikte sahibi olduğumuz toplam 391.019.030 TL nominal değerli (%15,42) Koç Holding A.Ş. paylarının, 107.000.000- TL nominal değerli kısmının (%4,22) hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara tahsisli olarak satışı için Citigroup Global Markets Limited ile bir sözleşme imzalanmıştır.

Satışın gerçekleşmesi halinde Koç Holding A.Ş.’nde doğrudan sermaye payımızın yüzde 11,67; Koç Ailesi ve Koç Ailesi üyeleri tarafından sahip olunan şirketlerin payının yüzde 64,76 olması; Koç Holding A.Ş.’nin halka açıklık oranının ise yüzde 26,46’ya yükselmesi beklenmektedir.

Satış fiyatı, hızlandırılmış talep toplama sürecinden sonra kamuya duyurulacak olup, satış işlemi borsa dışında gerçekleştirilecektir. Paylarını satışa sunan ortaklar olarak, belli istisnalar hariç, sözleşme tarihinden itibaren kapanışı takip eden 180 gün süre ile başka Koç Holding A.Ş. payı satmama taahhüdü verilmiştir.

Sözleşme kapsamında şahsımın 35.500.000 TL nominal değerli (yüzde 1,40), Suna Kıraç’ın 35.500.000 TL (yüzde 1,40), M.Ömer Koç’un 12.000.000 TL (yüzde 0,47), Y. Ali Koç’un 12.000.000 TL (yüzde 0,47) ve Mustafa V. Koç varislerinin (Caroline N. Koç) 12.000.000 TL (yüzde 0,47) nominal değerli paylarının satışı için yetkilendirme yapılmış olup, satış gerçekleşirse şahsıma ait payların 76.785.000 TL (yüzde 3,03); Suna Kıraç’a ait payların 91.790.523 TL (yüzde 3,62), M.Ömer Koç’a ait payların 18.647.977- TL (yüzde 0,74), Y. Ali Koç'a ait payların 35.274.112 TL (yüzde 1,39) ve Mustafa V. Koç varislerine ait payların 73.521.417-TL nominal değerli (yüzde 2,90) olması beklenmektedir."