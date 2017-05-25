Koç Ailesi'nde kim ne kadar hisse satıyor

KAP'a gönderilen Rahmi Koç imzalı açıklamada hem hisse fiyatının 15.87 lira olacağı duyuruldu hem hangi aile üyesinin ne kadarlık hisse satacağı duyuruldu.
İşte toplam 1.7 milyar liralık satışın dağılımı:
Rahmi Koç: 563.4 milyon TL'lik yüzde 1.40 hissesini satacak
Suna Kıraç: 563.4 milyon TL'lik yüzde 1.40 hissesini satacak
Ömer Koç: 190.4 milyon liralık yüzde 0.47 hissesini satacak
Ali Koç: 190.4 milyon liralık yüzde 0.47 hissesini satacak
Mustafa V. Koç varisleri (Caroline Koç): 190.4 milyon liralık yüzde 0.47 hissesini satacak
Satış gerçekleşirse Koç ailesinin Koç Holding'de sahip olduğu doğrudan payın yüzde 11.67'ye inecek. Koç ailesi ve aile üyeleri tarafından sahip olunan şirketlerin payı yüzde 64.76 olacak. Koç Holding'in halka açıklık oranı ise yüzde 26.46'ya yükselecek.
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Misafirkoç un elinden tüm hisseleri yabancılar satın almadan Şirket halka açılmalı00