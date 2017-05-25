Koç Ailesi'nde kim ne kadar hisse satıyor

KAP'a gönderilen Rahmi Koç imzalı açıklamada hem hisse fiyatının 15.87 lira olacağı duyuruldu hem hangi aile üyesinin ne kadarlık hisse satacağı duyuruldu.

İşte toplam 1.7 milyar liralık satışın dağılımı:



Rahmi Koç: 563.4 milyon TL'lik yüzde 1.40 hissesini satacak

Suna Kıraç: 563.4 milyon TL'lik yüzde 1.40 hissesini satacak

Ömer Koç: 190.4 milyon liralık yüzde 0.47 hissesini satacak

Ali Koç: 190.4 milyon liralık yüzde 0.47 hissesini satacak

Mustafa V. Koç varisleri (Caroline Koç): 190.4 milyon liralık yüzde 0.47 hissesini satacak

Satış gerçekleşirse Koç ailesinin Koç Holding'de sahip olduğu doğrudan payın yüzde 11.67'ye inecek. Koç ailesi ve aile üyeleri tarafından sahip olunan şirketlerin payı yüzde 64.76 olacak. Koç Holding'in halka açıklık oranı ise yüzde 26.46'ya yükselecek.