Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi 110.85 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0.10, holding endeksi de yüzde 0.23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1.08 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0.33 ile sigorta oldu.

Dün, 101.415,68 puanla tarihinin en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle bu seviyelerde tutunamadı. Endeks, son bir saatte satış ağırlıklı seyirle yüzde 0.46 değer kaybederek günü 100.744,45 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) dün akşam açıklanan toplantı tutanakları sonrasında küresel piyasalardaki belirsizlikler ve buna bağlı olarak dolar talebinin devam ettiği görülüyor.

FOMC üyelerinin politika faizinin üst sınırını yüzde 1,25'e yükseltme kararı aldığı toplantının tutanaklarında, "Birkaç FOMC üyesi, bilançoyu küçültme sürecine 1-2 ay içinde başlanmasını tercih etti" ifadesi yer alırken, Fed'in son dönemdeki mesajlarının piyasaları bu adıma hazırladığı vurgulandı. Bazı FOMC üyeleri de bilanço küçültme sürecinin, ekonomik görünüm ve enflasyonu daha iyi değerlendirmek amacıyla birkaç ay daha ertelenmesinden yana görüş bildirdi.

Analistler, Fed toplantı tutanaklarının bilanço küçültmeye ilişkin yeni bir ipucu vermemesinin ardından küresel piyasaların karışık bir seyir izlediğini ifade ederek, yarın başlayacak G-20 zirvesinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını vurguladı.

Bugün, Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ve ABD'de ISM imalat dışı endeks başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek, 102.200 ve 104.000 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

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BIST 100 Endeksi

BIST 100 hisseleri

Borsa dolar