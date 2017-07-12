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BORSA

Borsa yine rekor kırdı

Borsa tarihinde ilk kez 103 bin puanın üzerine çıktı ve 103 bin 558 puana ulaşarak yeni rekorunu kırdı

11 Temmuz 2017 Salı, 17:21:42 Güncelleme: 12 Temmuz 2017 Çarşamba, 03:06:33

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi özellikle ikinci yarıda üst üste rekorlar kırdığı günde tarihi rekor seviyesini 103 bin 558 puana taşırken, günü yüzde 2,06'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 2.085 puanlık artışla tamamlanırken kapanış rekoru da 103 bin 182 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 3,87, holding endeksi de yüzde 1,42 değer kazandı.

 

 

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YORUMLAR 7
  • Misafir 9 saat önce
    sanki euro ve dolar duruyo
  • Misafir 9 saat önce
    Euro da rekor kırdı
  • Misafir 9 saat önce
    yani
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