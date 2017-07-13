Borsa İstanbul borsada son durum, borsa rekor
BORSA

Borsa rekor kırmaya devam ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 104 bin 326,40 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

13 Temmuz 2017 Perşembe, 15:19:10 Güncelleme: 15:26:26 AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ikinci yarısında yüzde 0.50 yükselerek 104 bin 326,40 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve buna bağlı olarak dünya borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle BIST 100 endeksi, 104 bin puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104 bin 300 seviyesinin direnç, 102 bin 500 seviyesinin ise gün içi destek konumuna geldiğini belirtiyor.

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