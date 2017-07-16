Dolarda küresel hareket yaşandı, risk primi düştü

15 Temmuz seansını 82 bin 825 ile günün, haftanın ve son iki ayın zirvesinden kapatan BIST100 Endeksi 18 Temmuz’da 80 bin 755’ten açılmış ve o hafta 70 bin 426’ya kadar gerilemişti. Bu seviye 15 Temmuz’dan sonra görülen en düşük seviyeydi. Daha sonra sakin bir seyir izleyen endeks aralık ayının başından itibaren yükselişe geçti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, ocak ayının ilk haftasında doların yönü yeniden aşağı dönerken endeks de 15 Temmuz öncesi seviyesini geride bıraktı. Daha sonra yükseliş gitgide hızlandı ve 13 Haziran’da ilk kez 100 bin görüldü. Üst üste rekorların sonuncusu 14 Temmuz’da geldi ve endeks 15 Temmuz’un yıldönümü öncesindeki son işlem gününde 105 bin puanı aştı ve endeks 105 bin 175 puandan haftayı tamamladı. Böylece geride kalan bir yılın ardından Borsa İstanbul yüzde 30’lara varan oranda yükseliş kaydetmiş oldu.





15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece uluslararası piyasalarda 3 TL’nin üzerine çıkan dolar kuru, 3.05’in üzerini test ettikten sonra 3.0250’den haftayı tamamlamış, 18 Temmuz haftası ise Asya’da 3 TL’nin altından işlemlere başlamıştı. Daha sonra kur 11 Ocak’ta 3.9415’e yükseldi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın sıkılaşma adımları ve küresel risk algısındaki değişimle yön aşağı döndü.



Ekonomide toparlanma sinyallerine ABD Başkanı Donald Trump’ın seçilmesiyle kasım başında başlayan küresel dolar rüzgârının da tersine dönmesiyle kur 3.4751’e kadar geriledi. Son dönemde ise küresel gelişmelere bağlı olarak dolar 3.53 seviyelerinden işlem görüyor.



FAİZ 1 YILDA YÜZDE 11.2’YE YÜKSELDİ



Türkiye’nin 5 yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS’lerde yükseliş tersine döndü. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında 299 baz puana çıkan CDS, bu haftanın son günü itibarıyla 200’ün altında. Bu da geçen 1 yılda yaşanan dalgalanmalardan sonra yabancı girişinin sürdüğünün bir göstergesi oldu. Faiz cephesinde ise tek haneden yüzde 11.2 gibi seviyelere gelindi.

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