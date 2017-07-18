Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 12.89 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0.08, holding endeksi yüzde 0.03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1.35 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0.20 ile iletişim oldu.

Dün küresel piyasalarda artan risk iştahının pozitif etkisiyle alış ağırlıklı seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde tarihi zirve olan 106.402,15 puanı gördü ve günü yüzde 0,99 artışla kapanış rekoru olan 106.217 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de sağlık reformunun Kongre'ye takılma olasılığının artmasıyla bugün küresel piyasalarda satış ağırlıklı seyir görüldüğünü ifade ederek, yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de haziran ayı enflasyonu ve Almanya'da ZEW temmuz beklentiler endeksinin izleneceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve olan 106.402 ve 107.500 puanın direnç olarak takip edileceğini belirten analistler, kar satışları yaşanması durumunda 104.500 ve 103.200 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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