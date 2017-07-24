aselsan malezya, ASELSAN Malaysia Sdn Bhd
BORSA

ASELSAN, Malezya'da şirket kurdu

ASELSAN, Malezya'da "ASELSAN Malaysia Sdn Bhd" unvanlı şirket kurduğunu duyurdu

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:21:54 Güncelleme: 16:24:41 AA

ASELSAN uzaktan komutalı silah sistemleri ile ilgili faaliyet göstermesi amacıyla "ASELSAN Malaysia Sdn Bhd" unvanlı şirket kuruldu.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında uzaktan komutalı silah sistemleriyle ilgili faaliyet gösterme amacıyla yüzde 100'ü ASELSAN'a ait olmak üzere "ASELSAN Malaysia Sdn Bhd" unvanlı şirket kurulduğunu duyurdu.

Açıklamada şirketin sermayesinin 100 Malezya ringiti (MYR) olduğu ve kuruluşun 19 Temmuz tarihinde tescil edildiği bildirildi.

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