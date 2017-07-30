ülker nissin oba makarna
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Ülker ve Nissin fabrikayı Oba Makarna'ya devretme kararı aldı!

Ülker ve Nissin fabrikayı Oba Makarna'ya satıyor

Ülker ile Japon Nissin grubunun Sakarya Hendek'teki makarna fabrikası Oba Makarna'ya devrediliyor. Ortaklığın noodle üretimi ise devam edecek.

27 Temmuz 2017 Perşembe, 15:57:26 Güncelleme: 30 Temmuz 2017 Pazar, 13:39:28 HABERTURK.COM

Konuyla ilgili duyuru da Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yayınlandı.

Yıldız Holding'ten yapılan açıklamada ise "Japon Nissin şirketi ile %50-%50 ortaklık yaptığı Yıldız Nissin şirketinin noodle üretimi devam etmektedir.

Haberlere konu olan satış, Hendek'te bulunan, kullanılmayan makarna tesisinin satışıdır. Satış Rekabet Kurulu sürecindedir. Holding'in noodle üretimi ile birlikte Nissin ortaklığı da devam etmektedir." denildi. 

Ülker markası ile bilinen Yıldız Holding bünyesindeki Bellini Gıda Sanayi ile Japon Nissin Food arasında 2012 yılında ortaklık anlaşması imzalanmış ve Japonlar 23.5 milyon dolar karşılığında şirketin yüzde 50'sini almıştı.

İki ortak Uzakdoğu'da sıkça tüketilen ve çubuk erişte olarak bilinen noodle'ı Türkiye'de yaygınlaştırmak için Sakarya'daki fabrikada üretime başlamışlardı.

Dünyanın en büyük 3 makarna üreticisinden biri olan Oba 400'den fazla çalışanıyla 86 ülkeye satış gerçekleştiriyor. Günlük 100 ton makarna, 150 ton irmik üretimi yapan şirket, 200 tonluk un üretim kapasitesine sahip.

 

  • ülker nissin oba makarna
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YORUMLAR 5
  • Misafir 27 Temmuz 2017 Perşembe 17:27
    ulker yatirim yapiyor cunku. avrupanin dev cikolata sirketini aldi muhtemelen baska bir yatirim daha yapacak.
  • Misafir 27 Temmuz 2017 Perşembe 17:04
    Ülker almayın arkadaşlar
  • Misafir 27 Temmuz 2017 Perşembe 17:01
    tutmadi noodle Türkiye de. damak zevkimize uymadi. ama iyi denemeydi :)
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