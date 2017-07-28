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Netaş'tan ZTE Cooperatif'e pay satışı

Netaş'ta pay satışı gerçekleşti

OEP Türkiye'nin Netaş'taki yüzde 48.04 payının tamamının 101.3 milyon dolara ZTE Cooperatif'e satışı bugün gerçekleşti

28 Temmuz 2017 Cuma, 15:46:20 Güncelleme: 16:18:53

Netaş Telekomünikasyon'un ortaklarından OEP Türkiye'nin, şirketteki yüzde 48.04 payı temsil eden toplam 31.16 milyon TL nominal payının 101.3 milyon dolara ZTE Cooperatif'e satışı bugün gerçekleşti.

Netaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, satışla birlikte OEP Türkiye'nin Netaş'ta payı kalmadığı belirtildi. Açıklamada pay alım fiyatının sözleşmede 101.3 milyon dolar olarak belirlendiği ve bu fiyatın sözleşmede belirtilen fiyat uygulamasına tabi olacağı belirtilerek şöyle denildi:

"Bu uyarlama sadece aşağı yönlü olabilecek bir uyarlamadır. Taraflar ayrıca, pay devrinin tamamlanmasını müteakip, dört yıl
süresince sözleşmede belirtilen bazı şartların gerçekleşmesine bağlı olarak ZTE'nin OEP'e maksimum 15 milyon dolar tutarda ilave ödemeler yapabileceği konusunda anlaşmışlardır. Ancak işlemin kapanış tarihi itibarıyla şartlar gerçekleşmediğinden
herhangi ilave bir ödeme yapılması söz konusu değildir" denildi.

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