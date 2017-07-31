piyasalarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,16 azalarak 107.528,79 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 170,93 puan değer kaybetti. Cuma günü, 107.699,72 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 220,83 puan ve yüzde 0,21 artışla 107.920,55 puandan başladı. Endeks en düşük 107.388,12 puanı, en yüksek ise 108.183,81 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,29, teknoloji endeksi yüzde 0,58, hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,10 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 182'si değer kazandı, 159'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Halkbank, Garanti Bankası, Turkcell ve Koza Altın oldu.

ALTININ ONSU 1.267,31 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,21, bileşik getirisi yüzde 11,52 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1731, sterlin/dolar paritesi 1,3113, dolar/yen paritesi 110,56 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5220 liradan, avro 4,1320 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.267,31 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 52,26 dolardan işlem görüyor.

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