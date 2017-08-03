Dow Jones Endeksi ilk kez 22 bini aştı

52.32 puan (yüzde 0.24) artışla 22,016.24 puana ulaşan Dow Jones Sanayi Endeksi, böylece son 6 işlem gününü üst üste rekor seviyeden tamamladı. Endeks tarihinde ilk kez 22 bin puanı da aşmış oldu.
Standard & Poor's 500 Endeksi (S&P 500) 1.22 puan (yüzde 0.05) yükselişle 2,477.57 puana çıkarken, Nasdaq Teknoloji Endeksi 0.29 puan azalışla 6,362.65 puana geriledi.
Teknoloji devi Apple'ın dün, bu yılın Nisan-Haziran dönemine ilişkin net kar ve gelirinin arttığını açıklamasının ardından, bugün şirketin hisse başına değeri yüzde 4.7 prim yaptı ve böylelikle bu yıl değerini 180 milyar dolar artırdı.
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