Down Jones
BORSA

Dow Jones Endeksi ilk kez 22 bini aştı

Dow Jones'te üst üste altıncı rekor

New York Borsası "karışık" seyirle kapandı. Dow Jones Endeksi ilk kez 22 bin seviyesinin üzerine çıkarken, düşük sermayeli şirketler son bir ayın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:40:05 Güncelleme: 03 Ağustos 2017 Perşembe, 07:47:07

52.32 puan (yüzde 0.24) artışla 22,016.24 puana ulaşan Dow Jones Sanayi Endeksi, böylece son 6 işlem gününü üst üste rekor seviyeden tamamladı. Endeks tarihinde ilk kez 22 bin puanı da aşmış oldu.  

Standard & Poor's 500 Endeksi (S&P 500) 1.22 puan (yüzde 0.05) yükselişle 2,477.57 puana çıkarken, Nasdaq Teknoloji Endeksi 0.29 puan azalışla 6,362.65 puana geriledi.

Teknoloji devi Apple'ın dün, bu yılın Nisan-Haziran dönemine ilişkin net kar ve gelirinin arttığını açıklamasının ardından, bugün şirketin hisse başına değeri yüzde 4.7 prim yaptı ve böylelikle bu yıl değerini 180 milyar dolar artırdı.

 

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