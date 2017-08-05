Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 108.648,59, en düşük ise 105.976,00 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,79'luk artışla 108.545,31 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,63 azalarak 143,10 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,62 azalışla 957,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 236,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 235,00 liraya düştü.

Bu hafta avro yüzde 075 değer kazanarak 4,1740 liraya, ABD doları da yüzde 0,14'lük artışla 3,5370 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,02, yatırım fonları yüzde 0,18 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.

Bor

borsada son durum

piyasalar