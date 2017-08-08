BIST 100 Endeksi
BORSA

BIST 100 Endeksi'nde yeni rekor

Borsada yeni rekor

Borsa tarihinde ilk kez 110 bin puanın üzerine çıktı. BIST 100 endeksi açılışta 110 bin 9 puana kadar yükseldi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:51:53 Güncelleme: 08 Ağustos 2017 Salı, 10:03:33 HABERTURK.COM

Borsada rekor serisi devam ediyor. Dün yüzde 1,14 artışla kapanış rekorunu 109 bin 781 puana taşıyan borsa bu sabaha da rekorla başladı. 

BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0.2 artışla 110 bin 9 puana kadar çıktı. 

Öte yandan Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından 3,53 TL seviyelerinde dengelendi. Euro/TL yüzde 0,16 değer kazanarak 4,1705'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,11 artışla 4,6065'ten alıcı buldu. 

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5250 seviyesinin destek, 3,5400'ün ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

 

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