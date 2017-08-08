BIST 100 Endeksi'nde yeni rekor

Borsada rekor serisi devam ediyor. Dün yüzde 1,14 artışla kapanış rekorunu 109 bin 781 puana taşıyan borsa bu sabaha da rekorla başladı.

BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0.2 artışla 110 bin 9 puana kadar çıktı.

Öte yandan Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından 3,53 TL seviyelerinde dengelendi. Euro/TL yüzde 0,16 değer kazanarak 4,1705'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,11 artışla 4,6065'ten alıcı buldu.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5250 seviyesinin destek, 3,5400'ün ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

BIST 100 Endeksi

BIST 100 Endeksi tarihi rekor

BIST 100 Endeksi rekor

BIST 100 Endeksi son durum