SPK kabul etti halka arzlar kolaylaşıyor

Piyasaların son günlerde gündeminde olan düzenleme ile ilgili en yetkili ağızdan açıklama geldi.

BloombergHT canlı yayınına katılan BIST Başkanı Himmet Karadağ, SPK'nın karlılık şartının kaldırılması önerisini kabul ettiğini açıkladı. Başkan Karadağ, "Yerli bankaların ve uluslararası kurumların kredi verdiği, pasifinde kredi olan ama kur risk taşıyan şirketlerin halka arz edilmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karadağ, kotasyon şartlarını ciddi anlamda esnettiklerini, bu değişiklikle birlikte sürdürülebilir ekonomiyi hedeflediklerini belirtti.

Başkan Karadağ, halka hazırlanan, görüşme halinde oldukları 12 firma olduğunu da söyledi. Karadağ, "Yeni halka arzlar, kaliteli ürünler hedefliyoruz" diye konuştu.

Karadağ endekste yukarı yönlü hareket beklediklerini de ifade etti.

Konuya ilişkin olarak, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Finansman giderleri nedeniyle dönem karı elde edemediklerinden Borsa İstanbul’da işlem göremeyen şirketlerin önündeki engelleri kaldırıyoruz" ifadelerini kullanmıştıç

Şimşek, Borsa İstanbul'da işlem görmek için başvuru yapan, piyasa değeri 100 milyon liranın üzerindeki şirketlere esneklik sağlamak amacıyla mevzuat değişikliğine gittiklerini söylemişti.

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