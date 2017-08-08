Borsa İstanbul
BORSA

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0.10 değer kaybederek 109.668,11 puandan tamamladı

08 Ağustos 2017 Salı, 13:12:27 Güncelleme: 13:14:35 AA

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 113.02 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2.5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0.38 yükselirken, holding endeksi ise yüzde 0.47 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1.11 bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2 ile madencilik oldu.

Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da 110.321,81 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 109.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.200 seviyesinin direnç, 107.700 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

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