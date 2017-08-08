İş Bankası’ndan sermaye piyasalarında bir ilk

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Senar Akkuş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türk Lirası cinsinden, 5. yıldan itibaren erken itfa edilebilir nitelikte ve 10 yıl nihai vadeli, katkı sermaye hesaplamasına dâhil edilecek borçlanma aracının yurtiçinde, halka arz edilmeksizin, yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olarak ihraç edildiğini ifade etti.

İhraca İş Yatırım’ın aracılık ettiğini belirten Akkuş, emeklilik fonları ve yatırım fonları ile serbest fonların, ayrıca nitelikli bireysel ve kurumsal yatırımcıların ilgi gösterdiği ihraçta satış tutarının 1.1 milyar TL olduğunu kaydetti.

Senar Akkuş, Türk sermaye piyasalarında Türk Lirası cinsinden katkı sermaye niteliğindeki ilk borçlanma aracı olan söz konusu tahvilin, aynı zamanda en uzun vadeli yurtiçi Türk Lirası cinsinden özel sektör ihracı olduğunu vurguladı.

Akkuş, “Yatırımcılar ve sermaye piyasalarımız açısından bir boşluğu doldurduğuna inandığımız ihraç, çok kısa vadeli ve kıt Türk Lirası kaynaklarla çalışan bankacılık sektörümüz için de yeni bir açılımdır. Bugüne kadar, Türk sermaye piyasalarının öncü ve lider kurumu olarak ilklere imza atan İş Bankası’nın, sermaye piyasalarının gelişimine ve derinleşmesine katkıları sürecektir” dedi.

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