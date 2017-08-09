Borsa yüzde 1.14 değer kazanarak kapanışı gerçekleştirdi

BIST 100 endeksi haftaya 559.78 puan ve 0.52 artarak 109.105,09 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 756.23 puan ve yüzde 0,70 değer kazanarak 109.301,54 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 109.105,09 puanı, en yüksek 109.947,87 puanla tarihi zirvesini gören endeks, günü yüzde 1.14 artışla kapanış rekoru olan 109.781,13 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1.11, sanayi endeksi yüzde 1.17, hizmetler endeksi yüzde 0.84, teknoloji endeksi yüzde 3.54 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.385,11 puan ve yüzde 1,04 artarak 134.940,06 puandan kapandı. İşlem gören 504 hisse senedinin 268'i prim yaptı, 104'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, ASELSAN, Garanti Bankası ve EİS Eczacıbaşı İlaç bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.258,68 DOLAR

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.25 itibarıyla 1.258,68 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 142 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3.5270 lira, satışta 3.5412 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3.5262 lira, satışta 3.5403 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11.29'dan, bileşik getirisi de yüzde 11.61'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 867 milyon 488 bin 22.34 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 292 milyon 937 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11.83 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1.1792, sterlin/dolar paritesi 1.3022, dolar/yen paritesi de 110,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51.55 dolardan işlem görüyor.

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