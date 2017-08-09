Dünya Göz tahvil ödemesini yapamadı

Dünya Göz Hastaneleri, 86 milyon liralık tahvil ödemesini gerçekleştiremedi. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Şirketimizin Ekim 2016 tarihinde başlatmış olduğu 8 Ağustos 2017 vadeli tahvil ödemesini de içeren finansal borç yapılandırma çalışmaları tamamlanamadığından TRSDGOZ81719 ISIN kodlu tahvilimizin anapara ve kupon ödemesi gerçekleştirilememiştir.



Şirketimiz tahvil anapara ve kupon ödemelerinin en kısa zamanda yapılmasına yönelik çözüm alternatifleri üzerinde çalışmaktadır.



Bu kapsamda artan iş hacminin yaratacağı şirket kaynakları yanında varlık satışlarından elde edilecek fon seçenekleri de kullanılacaktır.



Şirketimiz, gerçekleştirlemeyen tahvil anapara ve kupon ödemesinin yapılandırılması için tahvil yatırımcılarının listesini MKK'dan talep etmiştir.



Yatırımcı listesinde bulunan tahvil yatırımcılarıyla en kısa zaman içinde toplantı düzenlenerek gerekli bilgilendirmede bulunulacak ve yapılandırma çerçevesi müzakere edilecektir."



JCR, NOTUNU DÜŞÜRDÜ



Bu arada JCR Eurasia Rating, Dünya Göz Hastanesi'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘CCC (Trk)' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu ‘nu ise ‘C ‘olarak aşağı yönlü revize etti.

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