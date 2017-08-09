Borsa günün ilk yarısında yüzde 0.83 değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,83 azalarak 108.734,51 puana geriledi.



Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 904,61 puan değer kaybetti. Dün, 109.639,12 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 321.96 puan ve yüzde 0.29 azalışla 109.317,16 puandan başladı. Endeks en düşük 108.497,20 puanı, en yüksek ise 109.317,16 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1.12, hizmetler endeksi yüzde 0.74, sanayi endeksi yüzde 0.30 ve teknoloji endeksi yüzde 0.64 değer kaybetti.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 93'ü değer kazandı, 256'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal, Kardemir (D) ve Emlak Konut GYO oldu.



ALTININ ONSU 1.267,53 DOLAR SEVİYESİNDE



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 11.37, bileşik getirisi yüzde 11.69 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1.1741, sterlin/dolar paritesi 1.3009, dolar/yen paritesi 109.80 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3.5410 liradan, euro 4.1590 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.267,53 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 52.30 dolardan işlem görüyor.

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