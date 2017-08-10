Piyasalarda son durum - Borsada son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 azalarak 108.549,08 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 165,50 puan değer kaybetti. Dün, 108.714,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 220,55 puan ve yüzde 0,20 artışla 108.935,13 puandan başladı. Endeks en düşük 108.273,55 puanı, en yüksek ise 109.415,18 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,30 ve sanayi endeksi yüzde 0,28 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,31, teknoloji endeksi de yüzde 1,20 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 147'si değer kazandı, 201'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal, ASELSAN ve Emlak Konut GYO oldu.

ALTININ ONSU 1.279.19 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,38, bileşik getirisi yüzde 11,70 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1707, sterlin/dolar paritesi 1,2986, dolar/yen paritesi 109,89 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5370 liradan, avro 4,1440 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.279,19 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 53,19 dolardan işlem görüyor.