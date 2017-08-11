Borsada son durum- piyasalarda son durum

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 924,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,92 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,95 ile inşaat oldu.

ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin etkisiyle tüm dünya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, güvenli liman arayışları ile altın ve gümüş fiyatları yükseldi.

Dün Washington Post gazetesi, Kuzey Kore yönetiminin tam kapasiteli nükleer bir güç olma yolunda önemli bir eşiği atlatarak balistik füzelerine yerleştirebileceği nükleer savaş başlıklarını başarılı bir şekilde ürettiğini iddia etti. Bu gelişmenin ardından gerek ABD gerekse Kuzey Kore tarafından yapılan sert açıklamaların devam etmesi gerilimin bugüne de taşınmasına ve piyasalar üzerindeki etkisinin artmasına neden oldu.

Artan jeopolitik risk algısının etkisiyle Asya ve AVrupa borsalarında yüzde 1'i aşan değer kayıpları görülürken, buna paralel güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi de 108.500 seviyelerine kadar gerilemesinin ardından 108.700-109.000 bandında dengelendi.

Analistler, ABD ile Kuzey Kore tarafından gelecek haber ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağına değinerek, yarın ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin de izleneceğini ifade etti. BIST 100 endeksinin 107.700 seviyesinin kısa vadeli teknik görünüm açısından önemli destek konumuna geldiğini belirten analistler, 110.200 seviyesinin de direnç olarak güçlendiğini söyledi.