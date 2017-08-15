Borsa yüzde 2.41 değer kazanarak 109.537,36 puana yükseldi

BIST 100 endeksi haftaya 943,88 puan ve yüzde 0,88 artarak 107.906,98 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.655,25 puan ve yüzde 1.55 değer kazanarak 108.618,35 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 107.906,98 puanı, en yüksek 109.608,15 puanı gören endeks, günü yüzde 2,41 artışla 109.537,36 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2.81, sanayi endeksi yüzde 2,06, hizmetler endeksi yüzde 1.63, teknoloji endeksi yüzde 2.50 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 3.235,18 puan ve yüzde 2.47 artarak 134.439,40 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 309'u prim yaptı, 75'i geriledi.



Türk Hava Yolları, Global Yatırım Holding, Koza Anadolu Metal, İpek Doğal Enerji ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.284.36 DOLAR

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.10 itibarıyla 1.284,36 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0.47 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 145 bin 300 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5228 lira, satışta 3,5369 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5410 lira, satışta 3,5552 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11.40'tan, bileşik getirisi de yüzde 11.72'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 416 milyon 304 bin 408,48 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 131 milyon 5 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11.74 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1.1783, sterlin/dolar paritesi 1.2987, dolar/yen paritesi de 109,48 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51.97 dolardan işlem görüyor.

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