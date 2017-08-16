Fitch, TÜPRAŞ'ın görünümünü yükseltti

TÜPRAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin, uzun vadeli yabancı para cinsinden ve yerel para cinsinden notunun "yatırım yapılabilir" seviye olan 'BBB-' olarak teyit edildiği belirtildi.



Şirket açıklamasında, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 16 Ağustos 2017 tarihinde TÜPRAŞ'ın Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden notunu "yatırım yapılabilir" seviye olan 'BBB-' olarak teyit ettiğini ve 'negatif' olan görünümü ise 'durağan'a yükselttiğini bildirmiştir" ifadesi kullanıldı.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu

Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden notu