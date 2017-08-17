Borsada son durum! Borsa güne nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi 547,76 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile ulaştırma oldu.

Dün, güne pozitif başlayan ve 107.924,49 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 106.861,99 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz’da düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları dün akşam yayımladı. Fed yetkilileri, son toplantılarında, bilanço küçültmeye eylül ayında başlanması konusunda uzlaşırken, faiz politikasında anlaşamadı.

Analistler, FOMC tutanaklarının etkisiyle Fed'in, faiz ve bilanço küçültme konusunda alacağı kararların piyasaların odak noktasında olmaya devam edeceğini belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ile Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan'ın yapacağı konuşmanın önemli olduğunu vurguladı.

Bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endekste 105.000 seviyesinin destek, 108.500'ün ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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