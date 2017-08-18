Piyasalarda son durum

BIST 100 endeksi güne 209,46 puan ve yüzde 0,20 artarak 107.122,72 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.214,71 puan ve yüzde 1,14 değer kaybederek 105.698,55 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 104.939,35 puanı, en yüksek 107.924,49 puanı gören endeks, günü yüzde 0,05 azalışla 106.861,99 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,07, sanayi endeksi yüzde 0,02, hizmetler endeksi yüzde 0,14, teknoloji endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 5,88 puan azalarak 131,509,90 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 117'si prim yaptı, 271'i geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve İpek Doğal Enerji bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.273,39 DOLAR

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.10 itibarıyla 1.273,39 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 144 bin 250 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5264 lira, satışta 3,5405 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5250 lira, satışta 3,5391 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,42'den, bileşik getirisi de yüzde 11,75'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 366 milyon 732 bin 461,16 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 329 milyon 107 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,78 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1701, sterlin/dolar paritesi 1,2864, dolar/yen paritesi de 110,74 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 50,83 dolardan işlem görüyor.

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